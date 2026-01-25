Русия има само три ракети "Орешник", бойните ѝ характеристики са съмнителни

Русия притежава само три до четири бройки от новата си балистична ракетна система със среден обсег "Орешник", но възнамерява да започне серийно производство през 2026 г., според украинската Служба за външно разузнаване (СВР).

В интервю за Укринформ на 24 януари, Олег Луховски, първи заместник-началник на украинската Служба за външно разузнаване, заяви, че руското Министерство на отбраната планира да започне производството на поне пет ракети "Орешник" годишно от тази година.

"Знаем, че руското Министерство на отбраната възнамерява да пусне в серийно производство "Орешник" през 2026 г. и да придобие капацитет за производство на пет или повече такива ракети годишно", заяви Луховски.

Според Луховски ракетата "Орешник" е по-значима като геополитически сигнал, отколкото като военен актив. Той я определи като "предимно инструмент за сплашване на европейските партньори на Украйна", отбелязвайки, че бойните характеристики на системата са "съмнителни" и зависят от остаряла технология.

Той добави, че ракетата изисква "постоянна техническа поддръжка и незабавно отстраняване на различни повреди", което допълнително поставя под въпрос оперативната ѝ стойност.

Украинското разузнаване смята, че системата е изградена по остарели съветски проекти на Московския институт по топлотехника. Ракетата, използвана при удар през 2024 г. срещу Лвовска област на Украйна, според съобщенията е нямала система за насочване на бойната си глава.

Отломките от атаката обаче предполагат наличието на херметизиран отсек за инструменти и газодинамична система за ориентация - компоненти, типични за руските многостепенни балистични системи.

Украйна смята, че Русия в момента притежава не повече от 3-4 ракети "Орешник". Въпреки ограничените запаси, руските военни плановици изглеждат решени да увеличат производствения си капацитет през следващите месеци.

По-рано, на 9 януари, Русия изстреля ракета "Орешник" по Лвовска област на Украйна, което изглеждаше като психологически удар, а не кинетичен. Ракетата, за която се съобщава, че е изстреляна без бойна глава, е насочила вниманието си към инфраструктура и е следвала балистична траектория, съответстваща на системата "Орешник".