Еврото се повиши до 1,20 долара за първи път от 2021 г. насам

Причината беше оттеглянето на инвеститорите от американския долар

28.01.2026 | 08:38 ч. 49
Снимка: архив, БГНЕС

За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши вчера до 1,20 долара, което бе предизвикано от оттеглянето на инвеститорите от американския долар, набрало скорост от началото на тази година, предаде Ройтерс.

Еврото поскъпна с 1,4% до 1,2049 долара за едно евро, което е най-високата му стойност от юни 2021 г. насам.

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г. Но това е много по-ниско от рекордните 1,60 долара за едно евро през 2008 г.

Непредсказуемият подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г. накара някои инвеститори да искат да ограничат експозицията си към активи като щатския долар.

Европейските валути основно са облагодетелствани от това намаляване на експозицията към долара. През последните 12 месеца еврото поскъпна с 14%, швейцарският франк - с 15%, а шведската крона - с почти 20%.
