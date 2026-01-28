IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Към Иран се приближава още една прекрасна армада

Думите му идват на фона на засилената военна активност на САЩ в региона

28.01.2026 | 09:00 ч. Обновена: 28.01.2026 | 09:01 ч. 33
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че към Иран се приближава още една американска "армада" и изрази надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

"В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада", каза Тръмп в реч на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойнс в щата Айова.

"Надявам се да сключат споразумение", добави президентът на САЩ.

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за друга ударна група американски бойни кораби, отбелязва в. "Таймс ъв Израел".

Казаното от Тръмп идва на фона на засилената военна активност на САЩ в региона. Тръмп заяви по-рано, че ситуацията с Иран е "в процес на промяна", като отбеляза, че е изпратил "голяма армада" в района, но вярва, че Техеран искрено желае да преговаря и добави, че дипломацията остава на масата за преговори, отбелязва ДПА.

"Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят", каза Тръмп пред "Аксиос".
(БТА)

