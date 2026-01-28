Зад кулисите: Какво се случва с китайската Народноосвободителна армия?

Разследването на един от висшите китайски генерали е последният епизод от чистката на Си Дзинпин в Народноосвободителната армия.

На 20 януари 2026 г., на високопоставена учебна сесия за главните провинциални и министерски служители на Китай, имаше забележим празен стол. Официални репортажи тайно отбелязаха, че „и двамата“ заместник-председатели на Централната военна комисия (ЦВК) са присъствали, но кадрите разказваха различна история. Генерал Джан Юся, вторият в командването на Китайската народноосвободителна армия (НОАК), липсваше.

Четири дни по-късно се появи и друга нишка. Министерството на националната отбрана на Китай потвърди, че Джан, заедно с члена на ЦВК и началник на Обединения щаб Лиу Джънли, са били разследвани за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“. Докато Пекин не е непознат нито за военната корупция, нито за политическата недисциплинираност, случаят на Джан е по-скоро провокативен, отколкото обичаен, пише за TNI Анушка Саксена, щатен изследовател-анализатор в Програмата за индо-тихоокеански изследвания на института Такшашила.

От 2023 г. насам НОАК е в състояние на постоянна бъркотия. Това, което започна през юли 2023 г., когато отделът за разработване на оборудване (EDD) на CMC призова лицата, подаващи сигнали за нередности, да докладват за корупционни практики за обществени поръчки, датиращи от 2017 г., първо доведе до нападения срещу относително сменяеми служители - министъра на отбраната Ли Шанфу и командира на ракетните сили на НОАК (PLARF) Ли Ючао. Но кризата скоро метастазира - в края на 2025 г. чистката обхвана така наречената „банда от Фудзиен“. Това са служители като заместник-председателя на CMC Хе Уейдун и адмирал Мяо Хуа, които се издигнаха в редиците на някогашната 31-ва групова армия във Фудзиен и военноморските сили на НОАК.

За момент изглеждаше, че Джан Юся - ветеран от сухопътните сили с дълбоки корени в съперничеща „банда от Шанси“ - е победителят в тази вътрешна борба. Вероятно той улесни свалянето на кликата от Фудзиен, може би разглеждайки господството им както над бюджета за отбрана, така и над военната стратегия като заплаха за личните си амбиции и любимата си армия. Изглеждаше естествено, че Джан, заедно с тогавашния цар на дисциплината Джан Шенмин, размахва чука за китайския президент Си Дзинпин.

И така, защо да се обърнем срещу Джан сега? Причините вероятно са смъртоносен коктейл и човек може никога да не разбере напълно какво наистина се е случило зад кулисите. И все пак е редно да разсъждаваме с няколко предположения.

Първо, Джан ръководеше EDD преди Ли Шанфу. Ако Ли беше виновен за масивна корупция, Джан беше или съучастник, или умишлено заслепен. Повишаването на близък помощник като Ли на поста министър на отбраната, който се оказа пасив поради корупцията си по време на мандата му като ръководител на EDD, е непростим провал в преценката за армия, планираща да се превърне в сила от „световна класа“ бойци. Това е особено важно, като се има предвид, че лошото управление на EDD от Ли вероятно е било решаващ фактор за задействането на серия от разследвания и чистки в PLARF и в държавните предприятия в отбраната.

Свързан с този проблем е въпросът за тактическото разминаване. Тъй като НОАК се насочва силно към военноморски и ракетни способности в подготовка за сценарий с Тайван, опитът на Джан в Сухопътните сили на НОАК или опитът му в ужасяващата война във Виетнам биха могли да го поставят в противоречие с целите за модернизация на Си.

Може би най-важното е, че има личен аспект – а личният е политически. Джан и Си се връщат към времето, когато бащите им са били революционери заедно. Но в настоящия политически климат на Китай, опитът на Джан да се противопостави на Си, било чрез разпускане на фракция от висши служители, ориентирани към Тайван, било чрез разпространяване на политическо влияние и прикриване на корупция, не би бил добър знак за „председателя на всичко“.

Си рядко е реагирал положително на алтернативни центрове на властта. А вероятната липса на подчинение от страна на Джан е очевидна и в обвинителния акт на вестник „Пийпълс Дейли“. В него Джан е обвиняван в „потъпкване“ на „системата за отговорност“ на председателя на ЦВК и абсолютното ръководство на партията над военните. Да не говорим, че делото му се разглежда директно от Централния комитет на ККП, а не от Комитета за държавна независимост.

Върховният военен съвет (ВВС) сега е най-малкият в историята си.

С предстоящото отстраняване на Джан и Лиу Дженли, както и с обявеното отстраняване на Хе Уейдун и Мяо Хуа, Върховният военен съвет е ефективно изпразнен.

Освен това чистките създават вакуум от опит. От 81 генерали, повишени от Си в НОАК от октомври 2022 г. насам, поне 14 са били прочистени, а 23 са изчезнали. Това създава проблем с „генерала на Шрьодингер“, при който офицерите, които технически командват, или са изчезнали от обществеността, или са парализирани от страха да не бъдат следващите мишени.

Това, в комбинация с бързата смяна на командирите в Северния, Южния и Централния театри на военните действия, както и в служби като армията, военновъздушните сили и ракетните войски на НОАК, вероятно ще влоши морала и стабилността във веригата на командване.

Също така е вероятно обширните мрежи на Джан да попаднат под радара. Длъжностни лица като командира на Северния театър на военните действия Хуан Мин и командира на Южния театър на военните действия У Янан, които споделят кариерни припокривания с Джан в стария военен район Шенян, сега трябва да се оглеждат през рамо. Длъжностни лица като Фан Йонсян, директор на Генералния офис на CMC, също са работили с Джан по време на мандата на Джан като ръководител на отдела за генерално въоръжаване на НОАК през 2015 г. Въпреки че тези мрежи заслужават по-задълбочено разследване, изборът на Си се свежда до унищожаване на всеки, който някога е работил под патронажа на Джан, или задържане на опитен персонал в силите.

С наближаването на „Двете сесии“ през март, вероятно ще се появят нови назначения и къщата от карти ще бъде изградена отново от тесте самоизбрани, самопровъзгласили се лоялисти на Си. Но новите имена не могат да скрият реалността, че целта на НОАК да се превърне в армия от световна класа през следващите няколко години ще се сблъска с краткосрочни препятствия.

Вместо това Си сега има висше командване, обзето от параноя, където планирането на войната отива на заден план пред политическото оцеляване. Прелитанията около Тайван или схватките с Филипините в Южнокитайско море ще продължат. Но докато Си е затворил тигрите в клетка, той трябва да се надява, че в процеса не е отрязал ноктите на дракона.