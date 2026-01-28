Швеция обмисля влизане в еврозоната след изборите

Умерената партия на Швеция ще назначи комисия, която да оцени предимствата и недостатъците от присъединяването към еврозоната, ако успее да остане на власт след парламентарните избори през септември, заяви финансовият министър Елизабет Свантесон.

С референдум проверен през 2003 година, Швеция отхвърли въвеждането на еврото, но при все по-силната интеграция на икономиката със страните от Европа, скорошно изследване стига до извода, че потенциалните ползи от единната валута вече надвишават рисковете.

“Мисля, че е очевидно, че трябва да разгледаме този въпрос и това е задача, с която ще се заема възможно най-скоро през следващия мандат“, заяви Свантесон по време на парламентарен дебат за членството в еврозоната, цитирана от The Local Sweden.

Дебатът за присъединяването на Швеция към еврозоната беше подновен от поредица геополитически и икономически промени през последните години, сред които руската инвазия в Украйна и митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Независимата парична политика на страната често се разглежда като фактор, помогнал по време на кредитната криза през 2008–2009 г., последвалата дългова криза в еврозоната и пандемията.

Свантесон подчерта, че дори комисията да препоръча приемане на еврото, реалното членство би било въпрос на много години.

Най-сериозната пречка вероятно ще бъдат “Шведските демократи“ – най-голямата дясна партия, която подкрепя правителството на малцинството, но е категорично против въвеждането на еврото.

“Еврото е изключително рисков залог, при който на карта е поставено благосъстоянието на шведския народ“, каза по време на дебата икономическият говорител на “Шведските демократи“ Оскар Шьостед.

На референдума през 2003 г. 56% от шведите гласуваха против еврото, а 42% го подкрепиха. През май 2025г. 49,5% са били против, 32% – в подкрепа на единната валута, а 18,5% не са имали позиция, показва проучване на статистическата служба. / БГНЕС