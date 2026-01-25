Полша не бърза да приема еврото

Полша не бърза да се присъедини към еврозоната, заяви министърът на финансите Анджей Домански в интервю, публикувано от Financial Times. Той обясни, че страната му отбелязва по-бърз икономически растеж от повечето икономики в блока.

"Нашата икономика в момента се представя очевидно по-добре от повечето страни, които са приели еврото. Имаме все повече данни, проучвания и аргументи да запазим полската злота", каза той, според цитирания източник.

Държавите-членки на Европейския съюз са длъжни да приемат еврото, след като изпълнят няколко критерия.

България наскоро премина от националната си валута към еврото, след като се присъедини към Шенгенското пространство. Страната се сблъска с безпрецедентна вълна от покачвания на цените, отбелязва Digi24.

През първите 48 часа цените на основните стоки и обществените услуги се повишиха значително над официалния обменен курс. През първата седмица след приемането на еврото цените се повишиха значително над официалния обменен курс от едно евро.

Хлябът, един от най-купуваните продукти, се повиши от 0,89 лева на 1,19 лева само за два дни. Това е увеличение с 33%.

В онлайн магазините увеличенията са още по-очевидни. В някои случаи клиентите са платили двойно по-висока от показаната цена, поради технически грешки. А в ресторантите пицата, безалкохолните напитки и дневните менюта се появяват с различни цени на касовата бележка от тези на витрината.

Всичко е закръглено в полза на търговеца, казват експерти.

Въпреки че законодателството забранява неоправданите увеличения на цените и подвеждащите практики, контролът е слаб и гражданите всъщност са тези, които носят последствията.