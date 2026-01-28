IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Милитаризация: От над 30 г. Русия е преживяла едва 6 г., без да води война

Много руснаци се чувстват заобиколени от врагове, гледат на страната си като на жертва

28.01.2026 | 17:00 ч. 29
Снимка: архив, БГНЕС

Много хора в Русия се чувстват заобиколени от вражески чуждестранни сили, докато гледат на страната си като на жертва, показва направено наскоро проучване, цитирано от ДПА.

Това възприятие е в резултат на непрекъсната антизападна пропаганда, каза руският социолог Лев Гудков от независимия център „Левада“ в Москва при представянето на резултатите днес в Берлин.

По поръчка на германската фондация „Сахаров“ центърът проучи възгледите на руснаците след почти четири години война в Украйна.

Центърът е класифициран като „чуждестранен агент“ в Русия.

За над 30 години след разпада на СССР Русия е преживяла едва шест, без да води война, каза Гудков, говорейки за „милитаризация на съзнанието“.

Сред над 1600 запитани 62% описват Полша и Литва като вражески държави, следвани от Великобритания (57%), Германия (50%) и Швеция (40%).

Междувременно на САЩ се гледа предимно като на конкурент, вместо на враг. Такъв отговор са дали 53 на сто от запитаните.

На въпрос да изброят пет приятелски държави респондентите най-често са посочвали Беларус, Китай, Казахстан, Индия и Северна Корея. С изключение на Индия тези държави се смятат за репресивни или авторитарни, отбелязва ДПА.

Образът на САЩ сред руснаците е колеблив от десетилетия. Той се влоши по време на управлението на бившия президент Джо Байдън заради подкрепата му за Украйна, но се подобри с връщането на власт на Доналд Тръмп, което е повишило надеждите за бърз край на войната, каза Гудков.
(БТА)

Русия вражески чуждестранни сили война Левада проучване
