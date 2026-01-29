Живот под дронове: Град, където излизането навън е смъртен риск

Около 200 цивилни са били убити и 2000 са ранени при удари с дронове

Беше време за вземане от детската градина. Докато други деца и родители се тълпяха наоколо, Таня Лещенко седна на пейка в коридора и облече 5-годишната си дъщеря в лилаво зимно палто. Но преди да излезе навън, оставаше още една задача.

Лещенко провери онлайн чат група за предупреждения за приближаващи атакуващи дронове. Групата публикува краудсорсинг сигнали в град Херсон, в Южна Украйна, където ежедневният риск от смърт от летящи роботи предлага визия за зловещо, постапокалиптично бъдеще.

Едно предупреждение миналата есен просто гласеше:

„Чувам дрон!“ - зловещо бръмчене, което се превърна в мрачен, прекъсващ саундтрак в града.

В деня, когато 36-годишната Лещенко вземаше дъщеря си, небето беше спокойно. Те излязоха и се отправиха към автобусната спирка.

В Херсон, град с широки булеварди, озеленени с дървета, и величествени имения от царската епоха, жителите се страхуват от откритото небе. Целият град е в обсега на евтини руски квадрокоптерни дронове, които московските сили изстрелват от територия, която окупират точно отвъд река Днепър, пише NYT.

Голяма част от населението на Херсон е избягало. Тези, които са останали в града, казват, че се страхуват от откритото небе.

Около 200 цивилни са били убити и 2000 са ранени при удари с дронове през последната година, казват властите. Украинците наричат ​​атаките „човешко сафари“. Руски оператори на дронове хвърлят гранати върху хора, работещи в градините си или вървящи по тротоарите.

Херсон, чието население е спаднало до около 65 000, след като три четвърти от жителите са избягали, се е превърнал в място на най-интензивното използване на дронове

при военни престъпления в света, твърдят правозащитни организации.

Животът се премества под земята. Болници, родилно отделение, правителствени учреждения, театър и десетки други институции са преместени в подземни обекти. Стаите за дейности в мазета са заменили откритите детски площадки. Всички училища са само онлайн.

Градът експериментира с безброй защити от дронове, въпреки че никоя от тях не е напълно ефективна. Военните са изградили стена от заглушаващи антени по брега на реката. Десетки километри мрежи, предназначени да улавят дронове, преди да достигнат обект и да експлодират, са опънати по пътните артерии. По тротоарите са поставени 250 бетонни камери за бягство.

Общинските служители носят ръчни детектори за дронове, докато работят навън, поправяйки щети от бомби или поправяйки мрежи от дронове. Устройствата работят, като прихващат сигнали от камерите на дроновете, показвайки какво вижда руският оператор на дрон, когато се насочва към целта. Да видите себе си или колата си на екрана на детектора е ужасна новина.

„Трябва да достигнете максимална скорост и да маневрирате“, за да се скриете от погледа, каза Ярослав Шанко, военно-цивилен администратор на Херсон, за избягването на дрон, след като бъде открит.

Общинските служители носят ръчни детектори за дронове, докато работят навън, поправяйки щети от бомби.

Правозащитни групи твърдят, че други разкъсвани от война или засегнати от престъпност градове по света вероятно ще изглеждат като Херсон в бъдеще.

Малки квадрокоптерни дронове, някои адаптирани от любителски модели, демократизираха прецизно насочваните боеприпаси, които преди струваха десетки или стотици хиляди долари. Те са били използвани за нападение срещу цивилни в гражданската война в Судан и в мексикански бандитски конфликти, каза Белкис Виле, заместник-директор на Human Rights Watch.

Херсон така и не е успял да се справи с четиригодишната война.

Руските сили окупираха града в продължение на девет месеца в началото на пълномащабното нахлуване, преди да се оттеглят. Руският аристократ от 18-ти век и любовник на Екатерина Велика, княз Григорий Потьомкин, се смята за основател на съвременния град и е погребан в местна църква. Когато руските войници се оттеглят, те вземат костите му със себе си.

След като украинските войски освободиха Херсон през ноември 2022 г., руските сили започнаха да обстрелват града с артилерия от другата страна на реката. След като малките дронове се превърнаха в ефективни оръжия на следващата година, започна нова напаст.

Травмите от дронове вече са толкова често срещани, каза Олег Пинчук, хирург, че „забравихме за автомобилните катастрофи тук“. Понякога ранените гледат с широко отворени очи в болнично легло, няколко дни след възстановяването си, когато руските сили публикуват онлайн видео от камерата на дрона, който ги е атакувал. Те виждат себе си на екрана, ставащи все по-големи и по-големи, докато дронът се приближава.

След като дроновете се приближат, е почти невъзможно да се избегнат.

Тъй като училищата са затворени, подземните зони за дейности са сред малкото места, където децата могат да общуват. Те предлагат танцови, художествени и други курсове, както и прожектиране на филми. Един танцов курс в един център се казваше „Обединени от любовта“. Организаторите поставиха пясъчници в подземните площадки за игра, водени от теорията, че децата се нуждаят от заместител на докосването на пръстта на детските площадки.