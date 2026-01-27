Защо войната с дронове не познава зимно затишие?

Промените в тактиката и технологиите в Украйна означават, че темпото на бойните действия вече не се определя от това дали танковете могат да се движат по замръзнали полета. В затворена, изолирана зона един човек в камуфлаж работи по електрониката. Друг човек стои на заден план и наблюдава.

Касандра Виноград и Александър Чубко прекараха време с два украински батальона, сражаващи се в източния район на Днепър.

Двамата руски войници, бавно преминаващи през сняг до коленете, се появиха в полезрението, след като слънцето изгря. Разделен от своя колега на около две дължини на кола, първият се опитваше да ускори темпото си. Но войникът зад него непрекъснато падаше в опитите си да стъпи в пресните стъпки, губеше пушката си и се забиваше.

Украинските офицери следяха отблизо всяка стъпка и грешна стъпка в реално време, като реещ се дрон предаваше видео към редица екрани в топлия им команден пункт. Забелязани в 7:09 ч. сутринта, двамата руски войници бяха предполагаеми за мъртви 15 минути по-късно, след украински удар, пише NYT.

Епизодът послужи като мрачна илюстрация на еволюцията на зимната война в Украйна.

По-рано в конфликта, който започна през февруари 2022 г., танкове и други тежки бронирани машини доминираха на бойното поле. Докато тромавата техника можеше да се движи, когато дълбока слана втвърди земята, боевете като цяло се забавиха през зимата, тъй като снегът и калта затрудняваха придвижването.

Сега, докато вездесъщите дронове наблюдават и атакуват от небето, тежките бронирани машини се борят да се движат през всеки сезон. Тактиките са се променили: Русия изпраща малки групи войници на мотоциклети или пеша, за да се опитат да проникнат в украинските линии, надявайки се, че са по-малко забележими за дроновете.

За тези малки групи мисията е до голяма степен една и съща, независимо от времето на годината. Така че боевете до голяма степен поддържат едно и също темпо - мъчително - от сезон на сезон.

„Нищо всъщност не се променя, лято или зима“, каза командир на украински пехотен взвод, който според военния протокол е използвал позивния си Сало. „Единствената разлика е студът.“

С боевете, доминирани сега от дронове, промените във времето през зимата са станали „експоненциално по-значими, отколкото в предишни години“, каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор, базиран във Виена.

Някои аспекти на зимното време улесняват напредването на войските в ерата на дроновете. Други го правят по-трудно.

Дърветата са голи, листата им вече не осигуряват камуфлаж. Това прави войските по-изложени на дронове и прави всяко движение опасно. Следите в снега са лесни за забелязване отгоре. По-ниските температури правят термокамерите на дроновете по-ефективни.

Един скорошен следобед офицер от дрон разчиташе на снеговалеж в района на Днепър в Източна Украйна. Докато небето беше синьо пред командния му пункт, лек сняг валеше по-близо до фронтовата линия.

„Можем ясно да видим следите в снега, накъдето водят, и да идентифицираме позиции, където се крие врагът“, каза офицерът, който е с позивната Шърли.

Всяко по-нататъшно влошаване на времето обаче би представлявало проблем, предупреди офицерът.

Руските сили използват облачно време, мъгла и обилен снеговалеж като прикритие за опити за инфилтрация, според анализатори и войници.

„По-висок процент ще преминат фронтовата линия, когато времето е лошо“, каза Роб Лий, военен експерт във Филаделфийския институт за изследвания на външната политика.

Но това е трудно и за дроновете.

Ниските температури могат да влошат живота на батерията. Ако вали сняг, някои дронове могат да станат неработещи. Това рискува вражеското настъпление.

Седнал на футон в малък апартамент, с дронове и модели на коли, украсяващи стените, той обясни как перките на някои дронове са склонни да замръзват.

За да се справят, каза той, някои екипажи се опитват да затоплят дроновете си близо до газови печки. Други са тествали скъпи спрейове за размразяване. Но от всичко, каза той, втриването на обикновена месна мазнина върху перките се е оказало най-ефективно, осигурявайки слой защита.

Екипите на Сол летят с дронове с изглед от първо лице, които се управляват чрез видео на живо. Тези дронове, заедно с по-малките модели за любители, пригодени за бойното поле, са най-засегнати от времето.

Когато те не могат да летят, украинските военни често се обръщат към големи бомбардировачи-дронове, известни като Вампири. Екипите, летящи с тези дронове, са имали много по-малко работа през лятото, каза сержант от взвод с позивна Черен, но „сега летим денонощно“.

Около него падаха карикатурно големи снежинки, докато товареше камион, превозващ провизии за пилотите на дронове на фронтовата линия. Няколко пъти той спираше, за да си погледне часовника. Заледените пътища принуждаваха камиона да се движи бавно, което го правеше изкушаваща цел за руските дронове.

Надолу по пътя, на около 24 километра към фронтовата линия, Дарина, медик, седеше в малката си полева болница. Леглата бяха с електрически нагреватели, а две носилки стояха готови със сребърни термо одеяла. Но този ден нямаше пациенти.

"Времето, каза тя, беше отчасти виновно. Снегът затрудняваше преместването на ранените от фронтовата линия, без да бъдат атакувани от дронове. Смъртните случаи се увеличават, каза тя, когато медицинската помощ се забави."

Бункерите също са се променили. Те трябва да бъдат изкопани по-дълбоко заради заплахата от дронове, което е по-трудно да се направи, когато земята е замръзнала.

Войските трябва да останат в бункерите и да избягват движение, което „значително увеличава шансовете за оцеляване“, каза Сало, командирът на пехотния взвод.

Той призна, че дроновете вършат „огромно количество работа“. Но каза, че пехотата остава критична, и не само защото лошото време може да приземи дронове или да намали видимостта.

„Човешкият фактор все още трябва да присъства“, каза той, защото „пехотата държи фронта“.

Анализаторите казаха, че не е ясно дали Русия или Украйна ще се възползват повече от зимното време. Много зависи от силата на студа и снега.

Въпреки това той отбеляза, че зимата е била в полза на защитниците, мнение, споделено от няколко украински войници, интервюирани в района на Днепър.

Руските войски се стремят да напредват, казват те, докато силите на Киев трябва просто да останат на място и да държат фронта, ограничавайки излагането си на риск.