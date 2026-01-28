Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния ВИДЕО



Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния. Тя се нарича Лолита и вече има хиляди фенове и милиони гледания в социалните мрежи, предават местните медии.

Създател на Лолита е млад мъж от Бакъу, който нарича себе си Том. Той е визуален дизайнер по професия с над десет години опит в редактирането на снимки и видеоклипове.

„Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри, е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том, който пише текстовете на песните.

„Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в социалните мрежи. „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“, отбелязва друг.

„Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.

Бързият успех на проекта Лолита Черчел обаче предизвика съпротива сред някои румънски изпълнители, които оспорват етиката на музиката, генерирана от алгоритми.

„Има звукозаписни компании, продуценти и артисти, които избират този пряк път с изкуствен интелект и за съжаление такива песни се разпространяват бързо и масово и дори стигат до радиото. Тъжно е за независимите артисти, които се борят да направят всичко от нулата“, коментира певицата Паулина, цитирана от Диджи24.

„Музиката, създадена с изкуствен интелект, ще принуди традиционната музика да стане отново автентична. Бъдещето на музиката с изкуствен интелект е свързано с демократизирането на творчеството. Досега, за да се стартира проект като Лолита, бяха необходими огромни бюджети, студиа и десетки хора. Днес изкуственият интелект ми позволява да бъда режисьор, композитор и текстописец, давайки глас на преживявания, които иначе щяха да останат само в съзнанието ми“, контрира Том за сайта „Либертатя“.

Той разкрива, че целият технически процес зад всяка песен може да отнеме до седмица. Досега са издадени седем парчета под името Лолита Черчел. Проектът вече е посочен като „проверен изпълнител“ на голяма стрийминг платформа.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)