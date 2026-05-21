Седемте признака на Медведев, показващи, че Украйна е провалена държава

Упадъкът е необратим процес, каза зам.-председателят на Съвета за сигурност

21.05.2026 | 20:30 ч. 50
Reuters

Дмитрий Медведев, зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия, очерта седем индикатора, които сочат, че Украйна в момента е провалена държава. Неговите коментари бяха публикувани в официалния му канал Max.

"Защо Украйна днес се смята за провалена държава?“, попита Медведев и продължи да изброява признаците, които е забелязал.

Първо, зависимостта на Украйна от външна помощ е очевидна - разчитане на грантове, заеми и пряка подкрепа от западните страни. Медведев отбеляза, че без тази помощ бюджетът на страната би се сблъскал с дефицит над 50%.

Като второ и трето той посочи, че Украйна вече е загубила над 20% от територията си и е на прага да загуби още. Освен това, тя е претърпяла значителен демографски спад, губейки повече от половината от населението си.

Четвърто, Медведев заяви, че Украйна е загубила близо 50% от индустриалния си капацитет и над 20% от селскостопанския си потенциал.

Пето и шесто е, че повечето централни държавни институции в Украйна липсват, което оставя страната на практика под външен контрол.

Накрая, Медведев описа ръководството на страната като оглавявано от човек, страдащ от наркотична зависимост и личностно разпадане, чийто мандат отдавна е приключил.

В заключение на оценката си Медведев заяви, че упадъкът на Украйна е необратим процес, пише ТАСС.

Тагове:

Дмитрий Медведев Украйна провалена държава
