IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Далеч от футболните мрежи: Филмов дебют за Ерлинг Холанд

Ще озвучава Викинг

21.05.2026 | 20:37 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ерлинг Холанд вече завладя света на футбола, но сега му предстои да се впусне в ново предизвикателство.
25-годишният нападател на Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия ще направи филмовия си дебют.
Той ще бъде звезда в анимирана приключенска комедия по-късно през 2026 година. Ерлинг ще озвучава Викинг, което не бива да ни изненадва, имайки предвид, че футболистът е родом от Норвегия.

Холанд влиза в ролята на Натч във "ViQueens" - така се казва анимационният филм. Филмът ще проследи приключенията на викингите Ингрид и Хедвиг по време на експедицията им от Норвегия до Китай.

Режисьор е норвежецът Харалд Зварт.

"Като норвежки разказвач на истории, който прави Викинг приключение за световна публика, Ерлинг Холанд да се присъедини към "ViQueens", се усеща невероятно вълнуващо. Ерлинг вече се превърна във вид истинска Викинг икона по света - силен, безстрашен и уникално норвежки. Да го внесем в тази Вселена като себе си, дава на филма неочаквана енергия и автентичност, които се усещат напълно подходящи за тази история", коментира режисьорът пред "The Hollywood Reporter".

Още за филма и футболиста четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Ерлинг Холанд кино филм
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem