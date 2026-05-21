Далеч от футболните мрежи: Филмов дебют за Ерлинг Холанд

Ерлинг Холанд вече завладя света на футбола, но сега му предстои да се впусне в ново предизвикателство.

25-годишният нападател на Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия ще направи филмовия си дебют.

Той ще бъде звезда в анимирана приключенска комедия по-късно през 2026 година. Ерлинг ще озвучава Викинг, което не бива да ни изненадва, имайки предвид, че футболистът е родом от Норвегия.

Холанд влиза в ролята на Натч във "ViQueens" - така се казва анимационният филм. Филмът ще проследи приключенията на викингите Ингрид и Хедвиг по време на експедицията им от Норвегия до Китай.

Режисьор е норвежецът Харалд Зварт.

"Като норвежки разказвач на истории, който прави Викинг приключение за световна публика, Ерлинг Холанд да се присъедини към "ViQueens", се усеща невероятно вълнуващо. Ерлинг вече се превърна във вид истинска Викинг икона по света - силен, безстрашен и уникално норвежки. Да го внесем в тази Вселена като себе си, дава на филма неочаквана енергия и автентичност, които се усещат напълно подходящи за тази история", коментира режисьорът пред "The Hollywood Reporter".

