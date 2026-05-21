Златният телефон на Тръмп е тук, но... има един огромен гаф

Новият позлатен мобилен телефон на Доналд Тръмп за 499 долара най-накрая беше пуснат на пазара след месеци забавяне, но има огромен недостатък в дизайна на новото устройство.

Забравете дебата iPhone срещу Android, на пазара е нов мобилен телефон, известен като Trump Mobile "T1", който беше обявен от най-големите синове на президента, Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, миналия юни.

THIS IS ABSOLUTELY INSANE!!! 🤯 The Trump T1 is finally shipping after a year of silence and 590,000 people waiting. And here is what they are actually getting. It is a rebranded T-Mobile REVVL 7 Pro 5G. An outdated mid-range Android phone that you can buy right now on eBay or… https://t.co/JWmZ8hrIuq pic.twitter.com/p8EbZKoRfa — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) May 14, 2026

В прессъобщение се твърди, че смартфонът ще бъде "изцяло американски" и ще почете десетата годишнина от решението на Тръмп да се кандидатира за Белия дом. Въпреки че приема депозити от 100 долара за телефона, който първоначално се очакваше да бъде пуснат на пазара през август 2025 г., Trump Mobile наскоро предположи, че устройството може изобщо да не бъде пуснато на пазара.

"Депозитът за предварителна поръчка предоставя само условна възможност, ако Trump Mobile по-късно реши, по свое усмотрение, да предложи устройството за продажба", се посочва в условията за предварителна поръчка на мобилния уебсайт. "Депозитът не е покупка, не представлява приемане на поръчка, не създава договор за продажба, не прехвърля собственост или дялово право, не разпределя или резервира конкретна наличност и не гарантира, че устройството ще бъде произведено или предоставено за закупуване."

Е, тази седмица Trump Mobile най-накрая беше изпратен на тези, които бяха направили депозит, и на някои в медиите, но идва с един голям недостатък в дизайна

Бърз поглед към гърба на телефона показва, че той е с американско знаме - което е подходящо за телефон, вдъхновен от президента на Съединените щати.

Рецензенти и ранни потребители обаче са забелязали проблем с дизайна на знамето, тъй като то има 11 ивици вместо обичайните 13.

Производителите преди това твърдяха, че "златният телефон" ще бъде "ПРОИЗВЕДЕНО в Америка", но Trump Mobile оттогава промени формулировката си на "проектиран с американски ценности".

Пат О'Брайън, изпълнителният директор на Trump Mobile, заяви пред USA Today, че новите телефони са "сглобени" в САЩ и че ще използват компоненти, "произведени предимно в Америка".

Експерти в областта обаче казаха пред NBC News, че новото мобилно устройство на Trump изглежда прилича на HTC U-24 Pro, което е сглобено в Тайван.

О'Брайън каза пред USA Today, че Trump Mobile е "невероятно доволен от интереса както към услугата Trump Mobile, така и към телефоните T1" и заяви, че всички предварителни поръчки ще бъдат изпратени в рамките на няколко седмици.

Изпълнителният директор не коментира пред изданието броя на предварителните поръчки, направени за новия смартфон.

Телефонът е бил отлаган многократно преди пускането си тази седмица, като О'Брайън каза, че "тези забавяния си заслужаваха според нас, тъй като предоставяме невероятен продукт".