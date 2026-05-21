Деми Мур не яде месо, но консумира по 2 яйца всеки ден: Какви са ползите?

Диетолозите твърдят, че този начин на хранене може да е полезен за вашето здраве след 60 години

21.05.2026 | 20:45 ч. 5
Снимка: Getty Images

На 63 години Деми Мур остава едно от онези имена, които вдъхват същото възхищение, както преди десетилетия.

Блестящата ѝ коса, сияйна кожа и увереността, която излъчва, карат мнозина да се чудят каква е тайната на нейната вечна младост.

И въпреки че някои смятат, че имиджът ѝ дължи част от заслугите си на невъзможни рутини или непостижими навици, актрисата разкри, че диетата ѝ се основава на сравнително проста рутина.

В интервю за списание People, актрисата обясни: „Не ям месо, но ям яйца. И осъзнах колко важен е сънят. Не съм перфектна, все още пия енергийни напитки, обичам ги.“

Твърдение, което предполага няколко интересни улики. Защото да, почивката се явява като основен стълб, макар че енергийните напитки не чак толкова (въпреки че тя може да прибягва до тях само по време на безкрайни дни на премиери или снимки). Има обаче един хранителен детайл, който особено привлича вниманието – яйцата са редовна част от ежедневието ѝ. И това не е храна, избрана произволно.

В продължение на години яйцата бяха заобиколени от хранителни митове. Първо, те бяха укорявани заради съдържанието си на холестерол, след това реабилитирани от експерти, а днес отново заемат привилегировано място в много здравословни рутини, като тази на Деми Мур. И освен това интервю, тя вече неведнъж е признавала количеството, което обикновено яде на ден – две яйца.

