Къде е върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Повече от два месеца след като беше избран за върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей все още не е видян или чут публично.

И все пак, тъй като интригите около здравето и местонахождението на скрития лидер се разразиха, иранските власти през последните седмици започнаха да публикуват поредица от актуализации за неговия щат, опитвайки се да проектират пред нацията и нейните врагове, че той не само е добре, но и е под пълен контрол.

Президентът Масуд Пезешкиан този месец за първи път публично заяви, че се е срещнал с Хаменей. Дни по-късно беше обявено, че върховният лидер е провел разговори с командира на Централния щаб на Хатам ал-Анбия, централното командване на военните, припомня The Financial Times.

Ислямската република публикува и най-подробните си разкази за раните, които Хаменей е получил от нападението на 28 февруари срещу комплекса на баща му и покойния върховен лидер Али Хаменей в началото на американско-израелската война, опитвайки се да опровергае съобщенията, че му е ампутиран кракът и е получил тежки наранявания по лицето.

Спекулации за здравословното му състояние

Мазахер Хосейни, духовник, който е ръководител на протокола в офиса на върховния лидер, заяви този месец, че Хаменей е оцелял след бомбардировките, при които загинаха баща му, съпругата му и други роднини, защото се е намирал точно пред сградата, в която е бил поставен удар.

"Той е бил на път, щял е да се качи по стълбите, когато е ударила ракета... Аятолах Моджтаба е бил ударен от взривната вълна и е бил хвърлен на земята“, каза Хосейни и добави: "Коляното и гърбът му са били леко наранени. Гърбът му се е възстановил през това време и коляното скоро ще се възстанови".

Хосейни призова иранския народ за търпение. "Той ще дойде и ще произнесе речи, когато му дойде времето".

Поредицата от официални коментари за Хаменей има за цел да изпрати послание, че той е отговорен и ще бъде човекът, който в крайна сметка ще реши дали Техеран ще приеме сделка със САЩ за прекратяване на войната, след седмици на напрегнати преговори за ядрената програма на Иран и повторното отваряне на Ормузкия проток.

Иранските власти започнаха да говорят по-открито за състоянието на Хаменей след критики към преговорите от ултра-хардлайнери, които се противопоставят на каквито и да било отстъпки, и за да противодействат на спекулациите, че могъщият Корпус на гвардейците на ислямската революция всъщност движи нещата.

"Те твърдят, че няма промяна... върховният лидер беше върхът на системата и все още е върхът. Хаменей е той жив, функциониращ и контролира ситуацията“, каза Вали Наср, бивш американски служител и професор в университета "Джонс Хопкинс“.

Той добави, че гвардейците също се стремят да твърдят, че "те не движат нещата и [Хаменей] не е просто фигура“.

Иран няма представа кой е лидерът им

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който изрази разочарованието си от липсата на напредък в преговорите по задкулисни канали и отказа на Техеран да се подчини на исканията му, се оплака миналия месец, че ръководството на Иран е "объркано и нямат представа кой е техният лидер“.

Подобни настроения се подхранват отчасти от откритата критика на преговорите от страна на ултра-хардлайнерските ирански законодатели, част от така наречената фракция "Пайдари“, което изостри спекулациите за търкания в управляващата система на Иран.

Теократичната система отдавна се състои от конкуриращи се лагери, с различни политически фракции и центрове на власт, а върховният лидер традиционно е крайният вземащ решения по ключови въпроси на вътрешната и външната политика.

Бащата на Моджтаба, Али Хаменей, който управлява Иран в продължение на 37 години, има десетилетия опит в управлението на фракционизма, а иранците са свикнали върховният им лидер да прави редовни речи и публични изяви.

Но 56-годишният Моджтаба се е държал в тесен кръг дори преди да наследи баща си.

Гласът му е чут публично за първи път само в кратко видео, публикувано през 2024 г., в което той обявява спирането на религиозните си изследвания в Кум. През март държавната телевизия публикува второ видео, в което той изнася лекция на група студенти по теология в един от часовете си по религиозни изследвания. В него не се посочва дата на записа отпреди войната.

Откакто беше назначен за върховен лидер през март след тайни срещи в Експертното събрание, Хаменей е издавал само писмени изявления пред държавните медии. Първоначално имаше спекулации дали той изобщо е жив.

Говорителят на здравното министерство на Иран Хосейн Керманпур заяви тази седмица, че лицето на Хаменей не е обезобразено и нито един от крайниците му не е ампутиран.

Дипломати заявиха, че той функционира като лидер, но че комуникацията между Хаменей, правителството и военните е била усложнена от мерки за сигурност на фона на опасения, че Израел ще се опита да го убие.

Съобщенията са били предавани на ръка, за да се избегне използването на комуникационни устройства, които биха могли да бъдат проследени, казаха дипломати.

Според други Корпусът на гвардейците на ислямската революция - най-мощната военна сила в републиката - е единствено отговорен за неговата сигурност. Моджтаба Хаменей е изградил тесни връзки с гвардейците, след като се е включил като доброволец в тях по време на ирано-иракската война през 80-те години на миналия век.

CNN съобщи, че американското разузнаване е оценило Хаменей като играещ ключова роля във формирането на военната стратегия заедно с висши ирански служители. Пезешкиан каза, че срещата му с новия лидер е продължила близо два часа и половина и е била "сърдечна“, "директна“ и "откровена“.

Саид Лайлаз, ирански анализатор, каза, че предвоенен план, ръководен от бащата на Хаменей, за децентрализиране на вземането на решения в случай на американско-израелска атака, е означавал, че военните командири са имали по-голяма независимост да действат в ранните дни на войната.

Според анализатори, неяснотата вероятно ще остане, докато режимът вярва, че съществува заплаха от възобновяване на войната и още опити за покушение срещу неговите лидери.

"Хората, които вземат тези решения, искат да се уверят, че страната не избира нов лидер на всеки няколко седмици или месеца“, каза Фоад Изади, професор в Техеранския университет и добави: "Те осигуряват сигурността по начин, по който [израелският премиер Бенямин] Нетаняху няма да може да убива повече наши лидери".