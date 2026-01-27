IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Полша и балтийските държави погрешно демонизират Русия

По някаква причини те постоянно се страхуват от нас, добави говорителят

27.01.2026 | 15:03 ч. 15
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков изрази загриженост относно склонността на Полша и балтийските държави да се страхуват от Русия и да я демонизират, определяйки я като съществена грешка. В интервю за журналиста на Life Александър Юнашев Песков подчерта, че от векове някои държави са таили "недостиг на приятелски чувства“ към Русия.

"Вземете например Полша. Ние наистина се сблъскваме с предизвикателства с Полша. Балтийските държави също ни създават трудности. По някаква причина те постоянно се страхуват от нас и са склонни да демонизират Русия. Всяко ново правителство сякаш развива силна враждебност към нашата страна и нейния народ“, отбеляза Песков, цитиран от руските медии.

Той подчерта, че подобно отношение е погрешно, предполагайки, че тези нации биха могли да се възползват от по-задълбочено ангажиране с руската култура и насърчаване на по-добри отношения. 

"Има много неща, които Полша и балтийските държави биха могли да научат от Русия и нашата обща история“, добави говорителят на Кремъл.

