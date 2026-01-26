IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Използването на руски активи в Съвета за мир на Тръмп е интересна идея

Това отваря нови перспективи, каза още говорителят на Кремъл

26.01.2026 | 17:00 ч.
Идеята за прехвърляне на един милиард долара от замразените активи на Русия към Съвета за мир отваря нови перспективи за сътрудничество, заяви Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин.

“Тя (идеята за прехвърляне на 1 млрд. долара от замразените руски активи) безспорно отваря нови хоризонти за сътрудничество. Ще видим, засега няма реакция“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на Кремъл подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл тази инициатива “интересна идея“. / БТА

