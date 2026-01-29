IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Водачът дава заден ход няколко пъти, след което отново се блъсва

29.01.2026 | 09:20 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Нюйоркски шофьор се вряза снощи с колата си във входа на сграда на ортодоксалната еврейска общност в Ню Йорк, преди да бъде задържан, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Полицията съобщи, че е била мобилизирана след телефонно обаждане, в което е било съобщено, че кола се е блъснала в сградата, в която се намира световната централа на движението Лубавич в Бруклин.

Пристигнала на място, полицията е задържала шофьора и го е задържала. Няма пострадали, на този етап мотивите на заподозрения не са известни.

На няколко видеоклипа, публикувани в социалните мрежи, се вижда как кола се удря силно в вратите на сградата. Шофьорът дава заден ход няколко пъти, след което отново се врязва.

На същите кадри се вижда как той излиза от колата и е арестуван без съпротива при пристигането на полицията.

Инцидентът се случи на фона на опасенията на еврейската общност в Ню Йорк, най-голямата в САЩ, породени от ръста на антисемитските прояви в страната.
(БТА)

 

(БТА)

еврейски център Ню Йорк шофьор
