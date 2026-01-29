IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Кремъл: Изготвянето на нов договор СТАРТ ще бъде дълго и сложно

Няма отговор от Съединените щати

29.01.2026 | 16:08 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Изготвянето на нов Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ), както заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, ще отнеме много време и ще бъде сложно. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по повод позицията на Вашингтон, че не вижда проблем с изтичането на срока на СТАРТ, предава ТАСС.

„Знаете позицията, която беше изразена от президента Тръмп – че когато този документ изтече, ще направим нов, който е още по-добър“, припомни говорителят на Кремъл. „Ще видим как ще се развие ситуацията. Създаването на нов е дълго и трудно; има много фактори, които са замесени“, посочи Песков.

Песков добави още, че Русия продължава да очаква отговор от САЩ на инициативите си за нов договор СТАРТ, но от Вашингтон не са получени никакви съобщения по този въпрос.

Свързани статии

„Все още чакаме, но крайният срок изтича. Няма отговор от Съединените щати“, допълни Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Русия САЩ Старт договор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem