Кремъл: Изготвянето на нов договор СТАРТ ще бъде дълго и сложно

Изготвянето на нов Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ), както заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, ще отнеме много време и ще бъде сложно. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по повод позицията на Вашингтон, че не вижда проблем с изтичането на срока на СТАРТ, предава ТАСС.

„Знаете позицията, която беше изразена от президента Тръмп – че когато този документ изтече, ще направим нов, който е още по-добър“, припомни говорителят на Кремъл. „Ще видим как ще се развие ситуацията. Създаването на нов е дълго и трудно; има много фактори, които са замесени“, посочи Песков.

Песков добави още, че Русия продължава да очаква отговор от САЩ на инициативите си за нов договор СТАРТ, но от Вашингтон не са получени никакви съобщения по този въпрос.

Свързани статии Изтичането на новия договор СТАРТ заплашва света с нова надпревара във въоръжаването

„Все още чакаме, но крайният срок изтича. Няма отговор от Съединените щати“, допълни Песков.