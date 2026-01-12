Изтичането на новия договор СТАРТ заплашва света с нова надпревара във въоръжаването

Новият договор START изтича на 5 февруари, което потенциално може да предизвика нова надпревара в ядреното въоръжаване между големите сили. Администрацията на Доналд Тръмп няма непосредствени планове да замени споразумението, което увеличава рисковете, пише Responsible Statecraft.

С наближаването на датата на изтичане на 5 февруари на Новия СТАРТ - последният останал договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия - администрацията на Тръмп изглежда е готова да го остави да умре без незабавен заместник.

„Ако изтече, ще изтече“, каза президентът Тръмп за договора в интервю за New York Times, дадено в сряда. „Просто ще сключим по-добро споразумение.“

Но както казват експерти пред Responsible Statecraft, допускането на Новия СТАРТ да изтече без някакъв план за действие в извънредни ситуации може да отприщи неограничена надпревара във въоръжаването между най-големите ядрени сили в света.

Новият договор за намаляване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ), който влезе в сила през 2010 г., ограничава броя на разположените ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да имат, до 1550. Освен това, съгласно договора, двете страни могат да поддържат само 700 разположени превозни средства, включително междуконтинентални балистични ракети (МБР) и тежки бомбардировачи, и 800 пускови установки (ракетни установки и бомбардировачи) за тези оръжия.

През 2021 г. договорът „Нов СТАРТ“ беше удължен за пет години, но Русия преустанови участието си през 2023 г., позовавайки се на военната помощ на САЩ за Украйна; САЩ също частично спряха да го спазват. Клауза в договора „Нов СТАРТ“ забранява официалното му удължаване отново, но през септември Русия предложи и двете страни доброволно да запазят „централните количествени ограничения“ на договора върху разположените ядрени бойни глави и съответните системи за доставка за една година от изтичането му – мярка, която според Русия не изисква официално дипломатическо участие на САЩ.

Първоначално САЩ изглеждаха склонни към тази идея, но последните забележки на Тръмп показват липса на интерес към нея.

Ядрени преговори: по-лесно да се каже, отколкото да се направи

В очакване на края на договора „Нов СТАРТ“, Тръмп сигнализира за намерение да постигне „по-добро споразумение“. Но експертите казват пред RS, че собственият му опит показва, че това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

„Ако администрацията на Тръмп смята, че получаването на нов „по-добър“ договор след изтичането на този ще бъде лесно, те грешат“, каза пред RS Дженифър Кавана, старши сътрудник и директор на военния анализ в Defense Priorities. „Това е същото послание, което първата администрация на Тръмп отправи, когато беше взето решението за оттегляне от Съвместния всеобхватен план за действие с Иран. Как се получи това?“ „Почти 8 години по-късно няма нова сделка, а Иран е по-близо до ядрено оръжие дори след въздушните удари през юни 2025 г., отколкото беше преди Тръмп да излезе от споразумението“, каза Кавана.

Междувременно Русия и САЩ са на различни мнения за това как би могъл да изглежда един нов договор. Например, дали да се даде приоритет на ограничаването на нарастващите ядрени арсенали на Китай е точка на разминаване. Новият СТАРТ, двустранно споразумение, не включва Китай.

„Съединените щати настояват за включване на Китай в тристранен договор формат, който Пекин отхвърля поради асиметрия в размера на арсенала, и за обхващане на нови системи и нестратегически ядрени оръжия. Русия очертава потенциалните преговори около общия стратегически баланс, включително противоракетна отбрана и конвенционални оръжейни способности за удар с голям обсег“, каза пред RS Стивън Херцог, професор по практика в Центъра за изследвания на неразпространението (CNS) „Джеймс Мартин“ в Института за международни изследвания „Мидълбъри“ в Монтерей. „Тези приоритети са трудни за съгласуване.“

Простото продължаване на спазването на ограниченията на оръжията и системите за доставка по Новия СТАРТ би оставило настрана критичните механизми за проверка на оръжията, като например инспекции на ядрени оръжия на място и двугодишни актуализации на инвентара на оръжията, и би избегнало въпроса за разширяващия се арсенал на Китай. Но експертите казват, че това споразумение или друг неформален ангажимент би било по-добре от нищо.

„Дори ако Тръмп иска по-добро споразумение, той трябва да предложи някакъв неформален ангажимент засега да поддържа ограниченията, докато преговаря. Да си тръгнеш с нищо не служи на ничии интереси“, каза пред RS Павел Девяткин, нерезидентен сътрудник в Института Куинси и старши сътрудник в Арктическия институт. „Тръмп е прав, че удължаването на Новия СТАРТ няма да се справи с нарастващия ядрен арсенал на Китай“, заключи Кавана. „Но това не е причина да се [избягва търсенето] на общ език с Русия по този въпрос.“

Нова надпревара във въоръжаването?

Само седмици преди изтичането на Новия СТАРТ, дори едно пропускане на доброволното спазване на основния му принцип – поддържането на количествените му ограничения – проправя пътя за неограничена надпревара във въоръжаването.

„След като Новият СТАРТ приключи, вече няма да има международни споразумения за контрол на въоръжаването между двете най-големи ядрени сили в света“, предупреди RS Джеф Уилсън, изтъкнат сътрудник и стратегически съветник на Програмата за реформа на националната сигурност в Центъра Стимсън. „Няма нищо, което да контролира какво... „Залогът е висок. Ако Тръмп не успее да отговори положително на предложението на Русия за временно споразумение за запазване на ограниченията по Новия СТАРТ, всяка от страните вероятно ще започне да увеличава размера на разположения си ядрен арсенал за първи път от повече от 35 години, като качва допълнителни бойни глави на съществуващите ракети с голям обсег“, пише Дарил Кимбъл, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол на въоръженията. „Много членове на ядрения естаблишмънт лобират за подобно натрупване.“