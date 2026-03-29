Сензационна кражба в Италия, задигнаха картини на Реноар, Сезан и Матис

Изключително сериозна кражба е сполетяла един от най-значимите културни центрове в Северна Италия. Във фондация "Маняни Рока" в Мамиано ди Траверсетоло, провинция Парма, са откраднати няколко шедьоври с най-висока художествена и икономическа стойност, принадлежащи към постоянната колекция.

Сред откраднатите произведения е "Рибките", маслена картина върху платно от Пиер-Огюст Роноар, създадена през 1917 г., един от редките примери на импресионистичния художник, постоянно присъстващ в колекция, отворена за обществеността в Италия.

Според първоначални съобщения, опровергани от агенции и потвърдени от разследващи източници, наред с картината на Роноар, са били откраднати и "Натюрморт с череши" на Пол Сезан, акварел върху хартия, и "Одалиска на терасата" на Анри Матис, акватинта, и двете от които се съхраняват във вилата, в която се помещава фондацията.

Кражбата се е случила преди няколко дни, но новината беше оповестена публично едва днес.

Това са ключови художници между импресионизма и авангарда на ХХ век и присъствието им в италианска постоянна колекция е сравнително рядко. По-специално, Реноар и Сезан са слабо представени постоянно в италианските музеи: това прави загубата изключително значителна.

Според първоначалните реконструкции, банда крадци е успяла да проникне във Вила Маняни, дом на колекцията, възползвайки се от обстоятелства, които все още се разследват от разследващите. Крадците, с качулки, са действали бързо, успявайки да откраднат картините, без да оставят незабавни следи.