Земетресение от 3,9 по Рихтер разтресе Вранча

Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния, сочи справка в данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на 61 км северозапад от Бузъу и на 19 км от Лопатари, на дълбочина 116 км. По информация на EMSC земетресението е станало в 17:16 ч. българско време.

Няма данни за пострадали хора или материални щети.

Град Бузъу попада във влиянието на сеизмичната зона Вранча. Тя е най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-значимите в Югоизточна Европа.

Епицентрите обикновено са концентрирани в окръг Вранча, но трусовете се усещат силно и в съседни области, включително Бузъу.