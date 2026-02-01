IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова тревога за мощни проливни дъждове беше издадена за Португалия

200 000 домакинства са все още без ток след бурята "Кристин"

01.02.2026 | 07:33 ч. 0
Снимка БГНЕС

Нова тревога за проливни дъждове беше издадена за Португалия, а 200 000 домакинства са все още без ток след бурята "Кристин".

Португалия е обхваната от нова дъждовна вълна, броени дни след като беше засегната тежко от бурята "Кристин", в която загинаха петима души, предаде Франс прес.

На територията на страната е издадена тревога за проливни дъждове до понеделник, предаде БТА.

Все още 200 000 домакинства в страната са без ток в резултат на преминаването на "Кристин" в нощта на вторник срещу сряда.

Бурята нанесе сериозни щети на обществената инфраструктура и на много жилища. Силният вятър изкорени над 5800 дървета. 

 

