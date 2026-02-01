Нова тревога за мощни проливни дъждове беше издадена за Португалия

Нова тревога за проливни дъждове беше издадена за Португалия, а 200 000 домакинства са все още без ток след бурята "Кристин".
Португалия е обхваната от нова дъждовна вълна, броени дни след като беше засегната тежко от бурята "Кристин", в която загинаха петима души, предаде Франс прес.
На територията на страната е издадена тревога за проливни дъждове до понеделник, предаде БТА.
Все още 200 000 домакинства в страната са без ток в резултат на преминаването на "Кристин" в нощта на вторник срещу сряда.
Бурята нанесе сериозни щети на обществената инфраструктура и на много жилища. Силният вятър изкорени над 5800 дървета.
