Спасиха над 50 души, блокирани в кабинков лифт край турския град Бурса

Причината е била техническа повреда на съоръжението

01.02.2026 | 09:16 ч. 4
Снимка Стоп кадър БНТ

Техническа повреда на кабинковия лифт в планината Улудаг край северозападния турски град Бурса е причинила блокирането на 51 души, които пътували по това време с лифта, в района на Османгази, информира турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер. В района се намират десетки хотели и планински съоръжения за зимен и ски туризъм.

Инцидентът е станал в около 11:00 часа местно време. Поради аварията на лифта

десетки хора в кабините са останали да висят във въздуха

на метри от земята.

След получаването на сигнал на спешния телефон 112, към района незабавно са изпратени екипи на жандармерията, на спешна медицинска помощ, пожарни коли и екипи на областната Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, заедно с техника и 96 души персонал, съобщиха от областното управление (валийството) на Бурса. Допълнително са били прехвърлени и екипи от съседния окръг Сакария.

В резултат на координираните усилия на спасителните екипи всичките 51 пътници, които са били блокирани поради повредата в лифта, са изведени в безопасна зона.

    "Изказвам най-добри пожелания на нашите граждани след преживяното премеждие и поздравявам екипите, които проведоха спасителната операция с големи усилия и всеотдайност“, написа министърът на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа Ен Сосял.

Съобщава се, че е започнало разследване на инцидента. Кабинковият лифт на Бурса е открит през 1963 година. През 2015 година съоръжението бе изцяло подновено. Деветкилометровото трасе се издига до височина 1810 метра. Съоръжението се ползва масово не само през зимата, а и през цялата година. Поради близостта до град Бурса е особено предпочитано за еднодневен туризъм както от местните жители, така и от гостите на града. /БНТ
 

турция лифт спасени 50 души
