Полски военни отново засякоха „обекти, наподобяващи балони“, идващи от Беларус

Подобни случаи имаше и в сряда, и вчера

01.02.2026 | 16:50 ч. 6
„Обекти, наподобяващи балони“, отново са навлезли в полското въздушно пространство откъм Беларус през нощта, съобщиха полските военни, цитирани от ДПА.

Оперативното командване на военните заяви, че радарните им системи са наблюдавали полетите на обектите. Подобни случаи имаше и в сряда и вчера.

Полската гранична агенция заяви, че обектите вероятно са били използвани за контрабанда на стоки през границата, като например на цигари.

Военните обаче не изключват възможността случаят да е бил опит за проверка на способността за реагиране на системите за противовъздушна отбрана на Варшава, предаде БТА.

Полша, страна член на Европейския съюз и НАТО, построи гранична ограда с дължина приблизително 180 километра и височина 5,5 метра, оборудвана с модерни технологии за наблюдение, на границата с източния си съсед. Беларус е близък съюзник на Русия, която води война срещу Украйна от 2022 г.

