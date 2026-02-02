Нова студена вълна скова Румъния, в столицата снежната покривка е 15 см

Снегът се завърна и в румънската столица Букурещ. Тази сутрин живакът на термометрите падна до -9 градуса. Натрупалата снежна покривка от 15 сантиметра създаде проблеми с придвижването за жителите на града в първия работен ден от тази седмица.

“От цяла Румъния, като изключим планинските райони, най-много сняг тази нощ натрупа именно в Букурещ. Валя няколко часа без прекъсване“, съобщават от Националната метеорологична администрация. До края на деня се очакват нови валежи от сняг, а във вторник и още по-ниски температури.

Въпреки усложнената обстановка обаче въздушният трафик на летищата в Букурещ се осъществява без прекъсвания. Няма нито един отменен полет, въздушният трафик се извършва с малки закъснения поради необходимостта от размразяване на самолетите.

Жълт код

Жълт код за ниски температури е в сила за половин Румъния днес. Предупреждението обхваща Молдова, Добруджа, Олтения, Мунтения, източна и югоизточна Трансилвания, където се очаква живакът в термометрите да падне до минус 20 градуса. Най-студено през изминалата нощ е било в Ботошани в източната част на страната, където са отчетени минус 15 градуса.

Заради лошото време камион, натоварен със стоки, се преобърна на път в Олт. Шофьорът, 45-годишен мъж, не е виждал пътните знаци поради ниска видимост, съобщават местните медии. Инцидент имаше и в Мехединц. Петима души са откарани в болница след сблъсък между микробус и снегорин. Шейсетгодишен мъж е откаран в спешното отделение на болница „Свети Спиридон“ в североизточния румънски град Яш в тежко състояние, след като е открит в състояние на тежка хипотермия, съобщава Аджерпрес. / БТА