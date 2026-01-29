Ако САЩ напуснат НАТО, Европа може да се защити сама

Кризата около суверенитета на Гренландия повдигна въпроси за това как би изглеждал НАТО без САЩ, най-важният му член.

НАТО без САЩ би загубил най-големия военен бюджет и отбранителна индустриална база, но Европа има сравнително силна индустриална база и потенциално би могла да възпроизведе американските военни технологии.

Европа би могла да действа самостоятелно и да изгради по-силна панк-континентална отбрана, с възможност за добавяне на Украйна към алианса и фокусиране върху защитата на съседите, а не върху глобалните отговорности.

Като бивш върховен главнокомандващ на съюзническите сили на Организацията на Северноатлантическия договор, никога не съм обмислял идеята САЩ да напуснат най-важния съюз за сигурност в света. Но кризата около суверенитета на Гренландия от последните две седмици ме кара сериозно да се замисля как би изглеждал НАТО без най-важния си член, пише в анализа за Bloomberg колумнистът Джеймс Ставридис.

НАТО е сформиран от пепелта на Втората световна война от дузина държави, 10 европейски и две северноамерикански. Лорд Исмей, първият генерален секретар, е казал известно, че НАТО съществува, за да „държи руснаците отвън, американците вътре и германците надолу“. Той е виждал разгръщането на Студената война, заплахата за Западна Европа, породена от Съветския съюз, и опасността от неконтролирана Германия. Той също така е знаел, че САЩ може да повторят грешката, която направиха след Първата световна война: просто да се отдалечат от континента, след като боевете приключат.

От 1949 г. до днес алиансът до голяма степен се е придържал към целите на Исмей: през Студената война, краха на комунизма и обединението на Германия, безкрайните спорове за споделяне на тежестта и мисията на НАТО в Афганистан след 11 септември, която аз командвах в продължение на четири години. Въпреки многото вътрешни спорове, алиансът нарасна до 32 държави и остава жизненоважен за сигурността не само в Западна Европа, но и на Балканите, в Близкия изток, Арктика и водите край Европа и Африка.

Но спорът за Гренландия е толкова напрегнат, колкото всеки предишен разрив в алианса. Близо 10 европейски държави изпратиха малки контингенти от войски на острова през последните две седмици, уж за да проучат защитата срещу руска и китайска намеса, но най-вече за да предотвратят военната намеса на САЩ, заплашена от президента Доналд Тръмп. Досега е надделяло по-хладно съзнание, но въпросът едва ли е приключен и има много други проблеми, по които екипът на Тръмп изглежда е готов да заплаши трансатлантическото единство.

Вашингтон има най-големия военен бюджет в алианса, възлизащ на около 900 милиарда долара, като Тръмп наскоро предложи да го увеличи до 1,5 трилиона долара. Но колективният бюджет за отбрана на Европа е доста голям - вторият в света - на около 400 милиарда долара. За сравнение, Русия инвестира около 140 милиарда долара, а Китай около 250 милиарда долара. И с новите обещания на европейските държави да достигнат 5% от БВП (3,5% от чистите военни разходи и 1,5% за свързана инфраструктура и киберспособности), много пари се използват за отбрана отвъд Атлантика.

Друга голяма загуба за алианса с напускането на САЩ би било намаляването на отбранителната индустриална база и всички свързани с нея технологични възможности. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и RTX (бивш Raytheon) са огромни главни изпълнители, а приблизително половината от 25-те най-големи отбранителни фирми в света са в САЩ. Но Европа има сравнително силна индустриална база, като осем от 25-те най-големи изпълнители, включително BAE (Великобритания), Leonardo (Италия), Airbus (Франция/Германия), Thales (Франция), Saab (Швеция) и Rheinmetall (Германия).

САЩ произвеждат най-високите нива на технологии, включително лъвския пай от стелт изтребители от пето поколение, като F-35;

най-добрите дронове с дълго пребиваване за разузнаване и удари; най-добрите системи за противовъздушна отбрана, включително Patriot и THAAD; и по-добри сателити, ключът към цялостното разузнаване. И все пак Европа произвежда военни кораби и дизелови подводници по-бързо и с равни възможности на много американски класове. И благодарение на скорошната си подкрепа за Украйна, европейците бързо изпреварват САЩ в производството на танкове, гаубици и боеприпаси.

Европа би могла бързо да се справи с по-нискотехнологичните системи като дронове с кратко пребиваване; стрелкови оръжия; хеликоптери и транспортни самолети; както и противовъздушна отбрана с малък обсег и ракети за наземни удари. Колко бързо биха могли континенталните фирми да възпроизведат излизащите от употреба американски военни технологии?

Що се отнася до числеността на войските, докато САЩ могат да разчитат на изцяло доброволчески сили, много европейски членове на алианса са доволни от някаква форма на наборна военна служба. Девет държави вече я имат, включително и двете скандинавски страни, а Германия е на път да я възстанови.

Разбира се, съществува и основният проблем с ядрения щит. Въпреки че Обединеното кралство и Франция имат малки (но добре обучени) ядрени ударни сили, Европа вече няма да има стратегическия чадър, предоставен от Вашингтон. Така че европейските държави може да бъдат принудени да изградят собствени способности, като Германия и Полша вероятно ще се присъединят към ядрения клуб. Или евентуално биха могли да договорят рамка със САЩ за поддържане на споделени ядрени сили за известен период.

Огромен фактор от страна на Европа е, че НАТО без САЩ няма да има вида глобални отговорности – водени от американските приоритети – които доведоха алианса до войни в Афганистан и Ирак. НАТО би могъл да бъде много по-фокусиран върху съседите си, особено върху защитата на Украйна – която е по-вероятно в крайна сметка да се присъедини към постамерикански НАТО. Алиансът все още ще има шест държави в Арктика.

Ако САЩ се насочат към тесен фокус върху Западното полукълбо - както е посочено както в новата Стратегия за национална сигурност, така и в Стратегията за национална отбрана - подозирам, че останалите 31 държави от НАТО в крайна сметка ще се оправят. А добавянето на Украйна - с 40 милиона души, висококвалифицирана армия и силно мотивирано население - би довело алианса обратно до 32.

Да се ​​надяваме, че САЩ ще продължат по този курс, но подозирам, че европейците започват да мислят за други варианти за своята защита. Хората ме питат през цялото време: „Кой ще спечели войната в Украйна - руснаците или украинците?“ Истинският победител може да са европейците - ако се обединят и изградят по-силна панк-континентална отбрана. Да се ​​надяваме, че това ще стане в рамките на НАТО и съвместно със САЩ. Но ако е необходимо, мисля, че биха могли да го направят сами.