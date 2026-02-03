Защо Южна Африка не иска да избира между САЩ и Иран

Южна Африка се бори да разгърне крилете си като водеща средна сила и да развие отношенията си с другите членове на БРИКС, като същевременно се държи далеч от прицела на американския президент. Това е особено трудно, като се има предвид, че един от членовете на групировката „Глобален Юг“ – Иран – е в настоящия списък на Доналд Тръмп с потенциални военни цели, пише за Responsible Statecraft Дан М. Форд, младши научен сътрудник в програмата „Глобален юг“ на Института Куинси.

Южна Африка се присъедини към БРИКС през 2006 г. Организацията е предназначена да служи като междуправителствен форум за страните членки, за да се свързват по въпроси, свързани с дипломацията, сигурността и икономиката. Но блокът разгневи президента Тръмп, който го вижда като заплаха за американското лидерство, особено като се има предвид членството на Китай в групата.

Вече хладните отношения между Претория и Вашингтон само се влошиха през новата година, тъй като Южна Африка се оказа домакин на Иран в дълго планирани военноморски учения край бреговете си, по същото време, когато Тръмп обмисляше бомбардировки срещу Иран заради репресиите му срещу протестиращите през януари. От 9 до 16 януари Южна Африка отвори водите си за редица страни от БРИКС, за да участват в тези учения – наречени „Воля за мир 2026“ – водени от Китай. Южна Африка, Русия, Обединените арабски емирства, Иран и Китай бяха пълноправни участници, докато Бразилия, Египет, Индонезия и Етиопия се присъединиха като наблюдатели.

Това, което допълнително усложнява разногласията, е фактът, че президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса, според съобщенията, никога не е възнамерявал Иран да се присъедини като пълноправен участник. Според „Ню Йорк Таймс“, Рамафоса е наредил на служителите на отбраната на страната да ограничат статута на Иран в ученията само до наблюдател. Въпреки тези заповеди, Иран в крайна сметка се ангажира пълноценно по време на ученията, включително частите с бойни стрелби. Рамафоса отговори, като създаде анкетна комисия, която да разследва въпроса.

С нарастването на членството в БРИКС напоследък – Иран и пет други страни се присъединиха към групата в началото на 2024 г. – подобни геополитически грешки са по-вероятни и когато се случат, те гарантирано ще разтревожат Вашингтон.

Всъщност това е вторият инцидент през последните няколко месеца, свързан с предполагаемо недоразумение, свързано с военните отношения на Южна Африка с Иран. През август 2025 г. южноафриканският генерал Рудзани Мафваня е посетил Иран и е обещал военна и политическа подкрепа на иранците, което президентът Рамафоса очевидно също не е одобрил, наричайки пътуването „неразумно“. В отговор партията Демократичен алианс, която е част от коалиционното правителство, призова генерал Мафваня да бъде „изправен пред военен съд“.

След инцидента миналия месец американското посолство публикува изявление по X, в което се казва, че „Иран е дестабилизиращ фактор и държавен спонсор на терора, а включването му в съвместни учения – под каквато и да е форма – подкопава морската сигурност и регионалната стабилност“.

В изявлението на американското посолство се казва:

„Особено безскрупулно е, че Южна Африка приветства иранските сили за сигурност, докато те стреляха, затваряха и измъчваха ирански граждани, участващи в мирна политическа дейност, за която южноафриканците се бориха толкова усилено. Южна Африка не може да поучава света за „справедливостта“, докато се подмазва с Иран.“

Неотдавнашното предизвикателство в отношенията между САЩ и Южна Африка следва по-дълга тенденция през десетилетията, в която правителствата на двете страни не са съгласни по редица политически въпроси.

Но действията на Тръмп за наказване на Южна Африка изглежда сигнализират за особено мрачен период за отношенията.

Али Хаменей: Ако САЩ нападнат Иран, ще бъде война в целия регион

Тръмп за Иран: Медиите раздухват война, а ние преговаряме сериозно Свързани статии

В края на ноември Съединените щати бойкотираха срещата на върха на лидерите на Г-20, домакинствана от Южна Африка, след експлозия от напрежение миналата година, в която Тръмп обвини южноафриканското правителство - без никакви доказателства - че не е спряло геноцида срещу бялото население на страната.

Като част от тази схватка, Рамафоса и Тръмп се изправиха в драматичен инцидент в Овалния кабинет, където двамата спориха пред пресата за ролята на южноафриканското правителство в насилието срещу бели южноафриканци. Тръмп също така отмени поканата на Южна Африка от срещата на върха на Г-20 догодина, която ще се проведе в Южна Флорида от Съединените щати, и наложи тарифи от 30% върху страната.

Ролята на Южна Африка като водещ член на БРИКС особено разгневи Тръмп, който вижда институцията като опит на страните членки да оспорят американската мощ и влияние - особено Русия, Китай и, разбира се, Иран.

С все по-диверсифицирана партньорска база, Южна Африка е малко вероятно да се подчини на исканията на Тръмп. Ако не друго, това вероятно ще направи страната по-склонна да търси алтернативи в лицето на ненадежден американски партньор. За Южна Африка ключът е да поправи отношенията си с Вашингтон, без да жертва ролята си на водеща и гласовита средна сила на Глобалния Юг, формирайки връзки с... редица държави, които се оказват в мерника на Вашингтон.