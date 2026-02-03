Защо Южна Африка не иска да избира между САЩ и Иран

Южна Африка се бори да разгърне крилете си като водеща средна сила и да развие отношенията си с другите членове на БРИКС, като същевременно се държи далеч от прицела на американския президент. Това е особено трудно, като се има предвид, че един от членовете на групировката „Глобален Юг“ – Иран – е в настоящия списък на Доналд Тръмп с потенциални военни цели, пише за Responsible Statecraft Дан М. Форд, младши научен сътрудник в програмата „Глобален юг“ на Института Куинси.
Южна Африка се присъедини към БРИКС през 2006 г. Организацията е предназначена да служи като междуправителствен форум за страните членки, за да се свързват по въпроси, свързани с дипломацията, сигурността и икономиката. Но блокът разгневи президента Тръмп, който го вижда като заплаха за американското лидерство, особено като се има предвид членството на Китай в групата.
Вече хладните отношения между Претория и Вашингтон само се влошиха през новата година, тъй като Южна Африка се оказа домакин на Иран в дълго планирани военноморски учения край бреговете си, по същото време, когато Тръмп обмисляше бомбардировки срещу Иран заради репресиите му срещу протестиращите през януари. От 9 до 16 януари Южна Африка отвори водите си за редица страни от БРИКС, за да участват в тези учения – наречени „Воля за мир 2026“ – водени от Китай. Южна Африка, Русия, Обединените арабски емирства, Иран и Китай бяха пълноправни участници, докато Бразилия, Египет, Индонезия и Етиопия се присъединиха като наблюдатели.
Това, което допълнително усложнява разногласията, е фактът, че президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса, според съобщенията, никога не е възнамерявал Иран да се присъедини като пълноправен участник. Според „Ню Йорк Таймс“, Рамафоса е наредил на служителите на отбраната на страната да ограничат статута на Иран в ученията само до наблюдател. Въпреки тези заповеди, Иран в крайна сметка се ангажира пълноценно по време на ученията, включително частите с бойни стрелби. Рамафоса отговори, като създаде анкетна комисия, която да разследва въпроса.
С нарастването на членството в БРИКС напоследък – Иран и пет други страни се присъединиха към групата в началото на 2024 г. – подобни геополитически грешки са по-вероятни и когато се случат, те гарантирано ще разтревожат Вашингтон.
Всъщност това е вторият инцидент през последните няколко месеца, свързан с предполагаемо недоразумение, свързано с военните отношения на Южна Африка с Иран. През август 2025 г. южноафриканският генерал Рудзани Мафваня е посетил Иран и е обещал военна и политическа подкрепа на иранците, което президентът Рамафоса очевидно също не е одобрил, наричайки пътуването „неразумно“. В отговор партията Демократичен алианс, която е част от коалиционното правителство, призова генерал Мафваня да бъде „изправен пред военен съд“.
След инцидента миналия месец американското посолство публикува изявление по X, в което се казва, че „Иран е дестабилизиращ фактор и държавен спонсор на терора, а включването му в съвместни учения – под каквато и да е форма – подкопава морската сигурност и регионалната стабилност“.
В изявлението на американското посолство се казва:
„Особено безскрупулно е, че Южна Африка приветства иранските сили за сигурност, докато те стреляха, затваряха и измъчваха ирански граждани, участващи в мирна политическа дейност, за която южноафриканците се бориха толкова усилено. Южна Африка не може да поучава света за „справедливостта“, докато се подмазва с Иран.“
Неотдавнашното предизвикателство в отношенията между САЩ и Южна Африка следва по-дълга тенденция през десетилетията, в която правителствата на двете страни не са съгласни по редица политически въпроси.
Но действията на Тръмп за наказване на Южна Африка изглежда сигнализират за особено мрачен период за отношенията.
В края на ноември Съединените щати бойкотираха срещата на върха на лидерите на Г-20, домакинствана от Южна Африка, след експлозия от напрежение миналата година, в която Тръмп обвини южноафриканското правителство - без никакви доказателства - че не е спряло геноцида срещу бялото население на страната.
Като част от тази схватка, Рамафоса и Тръмп се изправиха в драматичен инцидент в Овалния кабинет, където двамата спориха пред пресата за ролята на южноафриканското правителство в насилието срещу бели южноафриканци. Тръмп също така отмени поканата на Южна Африка от срещата на върха на Г-20 догодина, която ще се проведе в Южна Флорида от Съединените щати, и наложи тарифи от 30% върху страната.
Ролята на Южна Африка като водещ член на БРИКС особено разгневи Тръмп, който вижда институцията като опит на страните членки да оспорят американската мощ и влияние - особено Русия, Китай и, разбира се, Иран.
С все по-диверсифицирана партньорска база, Южна Африка е малко вероятно да се подчини на исканията на Тръмп. Ако не друго, това вероятно ще направи страната по-склонна да търси алтернативи в лицето на ненадежден американски партньор. За Южна Африка ключът е да поправи отношенията си с Вашингтон, без да жертва ролята си на водеща и гласовита средна сила на Глобалния Юг, формирайки връзки с... редица държави, които се оказват в мерника на Вашингтон.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.