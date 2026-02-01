Тръмп за Иран: Медиите раздухват война, а ние преговаряме сериозно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Иран говори „сериозно“ със САЩ и изрази надежда, че ще бъде договорено нещо приемливо, предаде агенция Ройтерс.

По-рано най-високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани каза, че работата по изготвяне на рамка за преговори със САЩ напредва.

„Противно на атмосферата за предстояща война, разпалвана изкуствено от медиите, изготвянето на рамка на преговори напредва", каза Лариджани, който в петък беше приет от президента на Русия Владимир Путин в Москва.

В събота Лариджани се срещна в Техеран с премиера и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който се опитва да посредничи между САЩ и Иран, напомня ДПА.

Репортер на Фокс нюз цитира американския президент Доналд Тръмп да казва, че иранската страна „преговаря, така че ще видим какво ще стане“, съобщава ДПА.

"(Иран) говори с нас и ще видим дали може да направим нещо, в противен случай ще видим какво ще стане…Имаме голяма флотилия, която се е насочила натам", е заявил Тръмп пред Фокс нюз, съобщава ДПА.

Разговорите се очаква да се фокусират, наред с други неща, върху прекратяване на спорната ядрена програма на Иран и ограничаване на разработването на балистични ракети. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари.

Тръмп заплаши Техеран и във връзка с репресиите на властите срещу протестиращите иранци заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, посочва АП.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че неговата страна е готова за „справедливи и безпристрастни“ преговори, но отхвърли основните искания на Тръмп. Отбранителните стратегии и ракетните системи никога няма да бъдат предмет на разговори, заяви иранският първи дипломат.

Иран ще запази своите способности и дори ще ги разшири, ако се налага, каза Арагчи. Той предупреди САЩ, че този път военният конфликт може да не бъде само двустранен, предава БТА.

През юни миналата година САЩ бомбардираха ядрени обекти в Иран, включвайки се в 12-дневна война между Израел и Иран, припомня ДПА.