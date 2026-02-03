САЩ свалиха ирански дрон, приближил се агресивно към самолетоносач

Американски стелт боен самолет е свалил ирански дрон, който се е приближил „агресивно“ към американски самолетоносач, докато той е плавал в Арабско море, предаде АФП.

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие, и е съвпаднал с друг случай от същия ден, при който американски сили са реагирали на действия на ирански плавателни съдове, застрашили да се качат на борда на танкер под американски флаг в Ормузкия проток.

„Изтребител F-35C от борда на самолетоносача Abraham Lincoln свали иранския дрон при самозащита и с цел защита на самолетоносача и намиращия се на борда персонал“, заяви говорителят на Централното командване на САЩ капитан Тим Хокинс.

По думите му свалянето е било извършено, след като дронът Shahed-139 „е продължил да се насочва към кораба, въпреки предприетите от американските сили мерки за деескалация“.

Хокинс потвърди и отделен инцидент, случил се по-късно същия ден, при който два ирански плавателни съда и дрон са се приближили „с висока скорост“ до кораба под американски флаг M/V Stena Imperative и са отправили заплахи да се качат на борда и да завземат танкера.

Американски разрушител - USS McFaul - е реагирал с подкрепата на Военновъздушните сили на САЩ и е ескортирал танкера, който към момента „продължава безопасно плаването си“, добави Хокинс.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи заплахи за военни действия срещу Иран и изпрати флотилия от военни кораби в Близкия изток след антиправителствени протести в Иран, които миналия месец бяха потушени с насилие и доведоха до смъртни случаи.

Тръмп заяви, че се надява Вашингтон да „постигне някакво споразумение“ с Техеран, но същевременно предупреди, че „лоши неща ще се случат“, ако такова споразумение не бъде постигнато. Иран от своя страна настоява, че търси дипломатическо решение, като в същото време обещава решителен отговор на всяка агресия.