ВАС отмени увеличените цени за паркиране в “Синя зона” на Бургас

Съдът: Увеличението има пряко финансово отражение върху гражданите

03.02.2026 | 12:30 ч. Обновена: 03.02.2026 | 12:33 ч.
ВАС отмени увеличените цени за паркиране в синята зона на Бургас. Делото е образувано по жалба жител на общината и ползвател на услугата по платено паркиране, а решението на ВАС е окончателно.  

Новите цени бяха приети с решение на Общинския съвет в Бургас през февруари 2025 г и по силата им стойностите, които граждани и гости на Бургас трябваше да плащат за синя и зелена зона са еднакви, с включен ДДС в тях. 

Според мотивите на съда при приемането на измененията в наредбата е допуснато съществено процесуално нарушение – липсват конкретни мотиви за очакваните резултати, включително финансовите, каквото се изисква по Закон за нормативните актове. 

Според решението, тъй като увеличението има пряко финансово отражение върху гражданите и организациите, е следвало да има анализ на приходи и разходи при старите цени и очаквания ефект след повишението – какъвто не е представен.

ВАС приема и материална незаконосъобразност, свързана с включването на 20% ДДС в цените за услугите по паркиране в определените зони. Държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за дейности, които извършват в качеството си на орган на власт, освен при изрично посочени изключения или при значително нарушаване на конкуренцията. / БГНЕС

ВАС Бургас Синя зона увелични цени
