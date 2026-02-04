IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първият съпруг на Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си

Бившата първа дама на САЩ отказа коментар

Снимка: Ройтерс

Първият съпруг на бившата първа дама на САЩ Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември, съобщиха властите в прессъобщение, информира Асошиейтед прес.

77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г.  

Каролин Харисън, говорителка на главния прокурор на Делауеър, потвърди по телефона, че Стивънсън е бившият съпруг на Джил Байдън.

Джил Байдън отказа да коментира, според отговор по имейла от говорител на офиса на бившия президент и първата дама.

Стивънсън остава в затвора, след като не успя да плати гаранция от 500 000 долара след ареста си в понеделник по обвинение в убийство от първа степен. Той е обвинен в убийството на 64-годишната Линда Стивънсън на 28 декември. 

Полицията е била извикана в дома по сигнал за домашен спор след 23:00 часа и е намерила жена в безсъзнание в хола, според предишно съобщение за медиите. Опитите за оказване на първа помощ са били неуспешни.

Стивънсън е обвинен от голямото жури след седмици на разследване от детективи от министерството на правосъдието на Делауеър.

Не е ясно дали Стивънсън има адвокат. 

Джил Байдън се омъжва за американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.
(БТА)

 

