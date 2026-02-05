Гигантска позлатена статуя на Тръмп стои заложник, но защо?

В леярна в хълмовете на Охайо се намира колосална бронзова статуя на президента Тръмп, която наскоро беше покрита със злато по поръчка на консорциум от предприемачи в областта на криптовалутите.

Това е произведение на изкуството от скулптора Алън Котрил, изобразяващо Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, изправен с юмрук въздуха мигове след като е оцелял след куршум на потенциален убиец.

Тя е и заложник.

"Те казаха: "О, не се тревожи, Алън, ще ти платим, ще ти платим", споделя Котрил за своите покровители, група от 16 ентусиасти на криптовалутите, които поръчаха статуята в чест на президента Тръмп.

Но точно както Микеланджело понякога осъзнаваше, че финансира преустройството на Сикстинската капела, Котрил смята, че е понесъл разходите за огромна скулптура на Тръмп.

Котрил първоначално е направил 5,5-метровата бронзова статуя преди второто встъпване в длъжност на Тръмп. През декември тя е била модифицирана: слой от 23,75 каратово златно листо, нанесен в леярната му.

Това му е коствало много проблеми. Самото намиране на експерт по златно листо, който е готов да работи върху статуя на Тръмп, се оказало по-трудно от очакваното и сега колосът лежи и заема място в леярната му, докато неговите покровители организират откриване от президента в неговия голф курорт Дорал във Флорида.

"Това, което ми дължат, е 91 200 долара", заявява той пред The Times. "Знаят, че няма да им я дам, докато не ми платят."

44-годишният Дъстин Стоктън, един от неговите покровители, отказа да обсъжда гигантската статуя на Тръмп с новата ѝ златна обвивка, която предприемачите в света на криптовалутите се надяваха да запазят в тайна, докато не се уговори подходящ повод президентът лично да я разкрие.

"Уговорката беше да платим каквато и да е последната неплатена сметка, преди статуята да замине за крайната си дестинация в Дорал", казва той. "Той се опитва да измъкне парите за нея точно сега."

73-годишният Котрил е изработил бронзови статуи на 16 бивши президенти и статуя на Томас Едисон, която стои в Залата за статуи в Капитолия

През август 2024 г. той получава обаждане от скулптор в Лас Вегас, който казва:

"Хей, искаш ли да направиш 4,5-метрова статуя на Тръмп?"

Той се свързва по телефона с група от 16 предприемачи в областта на криптовалутите - единият в Канада, другите предимно в Съединените щати - които искат да създадат гигантска бронзова статуя на Тръмп в памет на оцеляването му при опита за покушение срещу Бътлър.

"Това беше повратна точка в световната история", каза Стоктън пред The ​​Times през 2025 г. "Щеше да има пълномащабна гражданска война. Те искаха да запечатат един от най-емблематичните моменти и да покажат нашата признателност за неговата прегръдка към криптовалутите."

Първоначалният план беше статуята да бъде открита при встъпването в длъжност на Тръмп. Котрил твърди, че се е съгласил да го направи за 300 000 долара е трябвало да работи бързо.

"Никой в ​​страната не би могъл да я извае и отлее от бронз, в мащаб 4,5-метров, и да свърши чудесна работа според всички само за няколко месеца", обяснява Котрил тази седмица. "Това обикновено изисква премия, а не намаление."

Котрил и няколко членове на екипа му пристигнали във Вашингтон, за да поставят статуята върху 2840-килограмова бетонна основа, която били направили. Планът в този момент бил да се инсталира в Capital One Arena в 1 часа сутринта на 19 януари, преди митинг, който Тръмп щеше да проведе в навечерието на встъпването си в длъжност.

"В 21:00 часа [предната нощ] получих обаждане от крипто специалистите", разказва Котрил. "Казаха, че току-що са се обадили от Тайните служби."

Температурата беше спаднала рязко; парадът за Деня на встъпването в длъжност трябваше да се проведе в арена и Тайните служби бяха обезпокоени от перспективата за 5,5-метрова скулптура, тежаща хиляди паунда, извисяваща се над всички тези хора, разкрива Котрил.

Така статуята останала в склад извън Вашингтон и след това била преместена в друг в Питсбърг. Всяко плащане, което Котрил получавал, пристигало със седмици закъснение.

"Трябваше да са платили миналата пролет", твърди той.

След това поискали да се извършват плащания на вноски. Но "най-големият проблем, който имах, е нарушаването на авторски права", отбелязва той, визирайки факта, че по-късно разбрал, че планът е за статуя, която ще обикаля страната, появявайки се на митинги и събития.

"Това, което разбрах, беше, че са пуснали токен, мем монета", казва той. "Това беше тяхната игра през цялото време."

Уебсайтът на монетата, Patriot Token, съдържа снимка на бронзовата статуя на Котрил.

"Не знаех, че ще направят това. Казах: "Това е нарушение на авторски права", споделя Котрил. "А те казаха: "О, не, ние купихме статуята." Казах: "Да, но не сте купили правата да я възпроизвеждате за парична печалба."

Котрил смята, че сега му се дължи заплащане за монтажа и за съхранението на статуята в неговите помещения, за което е определил сума от 300 долара на месец - но по-голямата част от непогасения баланс е за правата върху изображението, признава той.

През ноември той се обърнал към своите клиенти с предложение. Огромният бронз вече бил полиран, за да изглежда златен, но какво ще стане, ако го покрият със златни листа? Предложението било като чаша вода "за човек, умиращ от жажда", казва той. Всички веднага се включили.

Котрил се обадил на Sepp Leaf Products в Ню Йорк, водещ доставчик на златни листа. Те са "направили всички златни листа за Белия дом", обяснява Котрил.

Лорън Сеп, на 45 години, казва:

"Продавали сме злато на клиенти, които са позлатявали в Белия дом", но добави, че те не са правили самото позлатяване. Тя добавя, че са доставили 23,75-каратово златно листо за скулптурата на Тръмп на Котрил.

Котрил се обадил на позлатар, който наскоро бил завършил работа по известна скулптура в Манхатън, но мъжът се оказал "много неохотен" да работи по гигантски Тръмп.

"Той каза: "Просто не мога да го направя заради темата." Аз казах: "Ами, може да имате и други хора в екипа си." Той казал: "Алън, никой от тях не би го направил."

Котрил се обърнал към скулпторка от Охайо на име Бренда Каунсил, която позлатила вътрешността на няколко купола. Колосът бил върнат в леярната на Котрил в Зансвил, Охайо, повърхността му била подготвена и след това слоеве от деликатен златен лист, по-тънки от крило на пеперуда, били нанесени върху гигантския Тръмп.

"Отне ни цял декември", казва Котрил.

От известно време се твърдеше, че статуята ще бъде издигната в президентската библиотека на Тръмп, но миналия месец Кортил бил информиран, че ще стои в Дорал, обграден от полукръг от три палми, с изглед към десетата дупка.

"Отидох с моя мениджър на леярната в Дорал преди три седмици, за да монтираме предварително основата от 6000 паунда", разказна скулптурът. Той донесъл 12-инчова версия на статуята, за да добие представа как би могла да стои. "Това беше единственото нещо, което успях да сложа в ръчния си багаж", отбелязва той.

След като поставил миниатюрния Тръмп на пиедестала ландшафтният архитект не харесал как изглеждат трите палми зад основата, така че ги изкопал и ги преместил.

След това Patriot Token обявил, че "екипът на Trump Doral ще бъде зает с облицоването на пиедестала, инсталирането на множество осветителни тела нагоре/надолу и озеленяването" и обещал, че това, което президентът "е подготвил за общността $PATRIOT и неговия вътрешен кръг за това откриване, със сигурност ще бъде впечатляващо!"

Синът на Тръмп, Ерик, отговори с публикация в X, благодарейки им за "подкрепата и ентусиазма", но добави: "Искаме да бъдем кристално ясни – не сме замесени в тази монета."

Котрил казва, че пастор Марк Бърнс, евангелски проповедник, понякога наричан духовен съветник на президента, е участвал в разговори за статуята и къде ще бъде поставена, но самият Тръмп не е участвал в проекта.

Всичко вече е готово. Стоктън, един от покровителите на Котрил, настоява, че художникът ще получи парите си, както е договорено.

"Наскоро му изпратихме много пари", добавя той.

Котрил казва, че "крипто братята искат дата, на която Тръмп да я разкрие, и затова отлагат плащанията ми за правата върху интелектуалната собственост [IP]. Те нарушават авторските ми права вече почти година и половина."

Все още му се дължат 91 200 долара, твйрди Котрил. А гигантският Тръмп остава с него, докато не ги получи.

"Не мога да им се доверя, че ще ми платят по друг начин", добавя той.

В изявление крипто предприемачите заявиха, че "статуята е била платена изцяло преди година и наскоро ние платихме изцяло за завършването ѝ с 24-каратово злато. Проектът плати и за 50% от правата върху интелектуалната собственост преди около 6 месеца".

Те твърдят, че наскоро са платили на художника за новото златно покритие и ка объркани защо е приел подобна сума пари за златното покритие, когато "просто е можел да ни помоли да платим за остатъка от интелектуалната собственост, ако това го е притеснявало", казаха те.

"Съгласно всяко бизнес споразумение винаги има задържани средства, докато крайният продукт не бъде завършен. Алън предостави на групата готови снимки в четвъртък, 29 януари. Той е невероятен художник и въпреки коментарите му, ние високо ценим работата, която е свършил по тази историческа статуя."