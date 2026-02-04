Руски сателити шпионират Европа

Европейските служби за сигурност подозират руските космически апарати "Луч-1" и "Луч-2" в провеждане на електронно разузнаване и прихващане на комуникации от няколко спътника, обслужващи Европа, съобщава Financial Times, позовавайки се на военни служители.

В продължение на няколко години западни военни и граждански космически агенции наблюдаваха дейностите на "Луч-1" и "Луч-2", които са извършвали "повтарящи се подозрителни маневри" в орбита. И двата руски спътника, според източници на FT, са се приближили опасно близо до ключови европейски спътници, обслужващи целия континент, включително Обединеното кралство, както и значителни части от Африка и Близкия изток.

Според орбитални данни и наземни наблюдения, руските спътници са се задържали близо до европейски спътници "седмици наред", съобщава FT. От изстрелването си през 2023 г. "Луч-2" се е приближил до 17 европейски спътника.

Алкохол, проститутки, подкупи... Защо руски шпиони пишат доноси едни срещу други?

Защо шпионският самолет U-2 Dragon Lady е удивителен инженерен подвиг

Русия шпионира НАТО, как Путин се възползва от слабите морски закони Свързани статии

Източници на FT се опасяват, че тези маневри биха могли да позволят на Москва да манипулира траекториите на спътниците или дори да провокира сблъсък.

"И двата руски спътника са заподозрени в провеждане на електронно разузнаване", каза Михаел Траут, ръководител на Космическото командване на Германия.

Високопоставен служител на европейското разузнаване изрази загриженост пред репортери, че чувствителната информация - по-специално командите за управление на спътници - е некриптирана, тъй като повечето от тях са били изстреляни преди много години без усъвършенствани системи за криптиране. Това ги прави уязвими за смущения, добави той.

Сателитите, към които са се приближили "Луч-1" и "Луч-2", се използват предимно за граждански цели (като сателитна телевизия), но също така предават някои правителствени или военни съобщения.

Макар че самите "Луч" е малко вероятно да заглушат или унищожат спътници, те вероятно са предоставили на Русия огромни количества данни за това как подобни системи могат да бъдат деактивирани, пише FT.