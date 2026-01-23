Алкохол, проститутки, подкупи... Защо руски шпиони пишат доноси едни срещу други?

След като Русия нахлу в Украйна, западните страни започнаха масово експулсиране на руски дипломати, повечето от които бяха кадрови шпиони. Някои бяха разположени в други държави или в държавни корпорации, но повечето от персоните нон грата (общо над 700) не успяха да си намерят подходящи позиции, а конкуренцията в СВР, руската служба за външно разузнаване, е ожесточена. Сега шпионите пишат доноси един срещу друг в анонимни писма, изпратени до Сергей Наришкин, ръководител на СВР, и до президентската администрация. В тях те се обвиняват в пиянство, секс с проститутки, корупция и странни самоубийства, съобщава независимото руско издание The Insider.

През пролетта на 2025 г. украинските разузнавателни служби инсталираха няколко скрити камери срещу централата на службата за външно разузнаване в Ясенево и на входа на Академията на СВР в Москва. Камерите заснеха превозните средства на тайни служители на СВР, лекари и преподаватели в академията, както и строители, които извършваха различни работи за разузнаването.

Записите от камерите за наблюдение бяха публикувани на уебсайта на Руския доброволчески корпус, придружени от коментар:

"При по-внимателен оглед, СВР се оказва институция, толкова гнила, колкото и останалите структури на Руската федерация: получихме не само личните данни на "специално защитените служители", но и вътрешни документи, които ясно показват какъв ред цари там."

Публикуването на тези изображения предизвика голям скандал в СВР. В продължение на няколко дни служители от Центъра за вътрешна сигурност на СВР и Агенцията за военно разузнаване на ФСБ претърсваха храстите за скрити камери, разпитваха жители на близки къщи, а кучета-търсачи претърсваха гористата местност около академията. Камерите обаче не бяха открити. В допълнение към колите на разузнавачите, филмът показа няколко документа с гриф "строго секретно" и анонимно писмо от хакнат имейл адрес на пресслужбата на СВР, адресирано до Сергей Наришкин.

В анонимното писмо "доброжелател" съобщава, че Герман Биков, заместник-началник на отдела, известен като "военно поделение 33949", се държи арогантно, таи злоба на подчинените си и им отмъщава, използвайки служебното си положение. Това включва "постоянно изпращане на своите протежета в командировки с големи заплати в чуждестранна валута".

Бутилка алкохол от всеки агент в движение

Освен това, в анонимното писмо се споменава определен офицер от разузнаването, когото Биков е изпратил в чужбина. По време на мисия той се самоубива, въпреки че психолог предварително е предупредил началниците му, че е негоден да бъде изпратен на мисия. Всеки шпионин, изпратен от Биков в чужбина, трябва да му донесе "подарък" при завръщането си - бутилка алкохолна напитка, чиято стойност започва от 50 долара и може да достигне 100 долара.

Биков е бил обект на разследване през септември 2005 г., което не потвърди обвиненията, според офицера.

"Не съм взел нищо, не съм изнудвал нищо, служа на родината с чест", каза той.

Но източник от СВР каза пред Insider, че разследването е повърхностно и е фокусирано повече върху автора на анонимното писмо, отколкото върху Биков.

Сред другите документи, украинските разузнавателни служби са получили писмо, изпратено до Наришкин от генерала в оставка Сергей Лисюк, президент на Асоциацията на кафявите барети "Витязи". Лисюк е известен с активната си роля в потушаването на преврата от октомври 1993 г. Той е ръководил специалния отряд "Витязи" на вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи, който е охранявал телевизионния център "Останкино" и е предотвратявал влизането на бунтовниците в сградата.

Подкуп от войници

В писмото си до Наришкин Лисюк казва, че капитан от СВР Сергей Зайцев е вземал 30 000 рубли (около 340 евро) от войници от Националната гвардия, твърдейки, че им помага да преминат медицински преглед и им обещава работа в звеното за специални части "Заслон". Освен това, според генерала, Зайцев е получавал незаконно бонус към заплатата си за това, че е носил званието "Майстор на спорта по кикбокс", въпреки че не е бил такъв.

Съветът на асоциацията отне правото му да носи кафявата барета и му нареди да предаде личната си карта, но той отказа.

Секретното звено "Заслон" е предназначено да реагира със сила на заплахи към обекти на СВР, да защитава руски дипломатически мисии в чужбина и да ескортира високопоставени служители, генерали от СВР, ръководството на Министерството на външните работи и висши мениджъри на най-големите руски държавни корпорации.

Договори за подкупи са получени от The Insider от други анонимни писма от служители на СВР до Кремъл. В едно от тях ръководството на Службата за външно разузнаване е обвинено в подписване на държавни договори "със собствени строителни компании и получаване на подкупи".

Една от тези компании е "Капитал-Строй 2000" ООД, която построи спортен център с фитнес зала и ледена пързалка на територията на централата на СВР.

"Строителството беше изключително дефектно, което доведе до срутване на сенника на сградата и почти до смъртта на някои хора. Но наказателното дело беше бързо потулено", се казва в писмото.

The Insider провери информацията и научи, че инцидентът се е случил на 6 февруари 2022 г. и само защото е бил почивен ден, не е довел до жертви.

Шофиране в нетрезво състояние и проститутки

Друг анонимен сигнал до президентската администрация е дошъл от недоволен шпионин, който след експулсирането си от Европа не е могъл да намери място в други руски посолства и е изобличил колега.

"Като кадрови офицер от военно поделение 33949 и съветник на посланика, К.С., заедно с представителя на "Рособоронекспорт", СП, посещават често ресторанти и шофират под въздействието на алкохол, което може да доведе до инциденти и негативни последици за имиджа на страната ни. По време на активна служба тези офицери многократно са се запознавали със съмнителни лица и са имали сексуални отношения с проститутки, за което посланикът е добре запознат", се казва в анонимното писмо.

Президентската администрация очевидно е игнорирала този сигнал за забавлението на руските шпиони в азиатската страна - имената им все още фигурират на уебсайта на посолството, според The ​​Insider.

Руските дипломати често шофират под въздействието на алкохол. През последните години е имало около двадесет такива случая.

Друго анонимно оплакване твърди, че Сергей Саранчин, командир на военно поделение 28178, дава на роднините си да използват служебния си автомобил - Audi.

"Автопаркът на SVR е в недостиг на превозни средства, но Саранчин, без никаква оперативна нужда, предоставя на съпругата и свекървата си личен шофьор и превозно средство за пътувания до магазините и пазара. Това служебно превозно средство наскоро е участвало в инцидент", се казва в анонимното писмо.

Друг служител на SVR е съобщил на Кремъл за криминалното минало на един от колегите си.

"Сергей Манаенков често е изпращан като ръководител на група на мисии в чужбина. В младостта си е принадлежал към банда скинхед (неонацисти) и е биел студенти от африкански страни. Срещу него са образувани наказателни дела. Как е преминал проверките за миналото при постъпване на служба, остава неясно", се казва в анонимното писмо.

Според оперативни доклади на Министерството на вътрешните работи, през март 2003 г. Сергей Манаенков, ученик в училище № 1067 в Москва, е пребил и ограбил Бока Хжента Кристиана, студент в университета RUDN в Танзания, но скоро е бил задържан от полицията. Тъй като е бил непълнолетен, Манаенков не е изпратен в затвора, а е поставен в специален списък за наблюдение от Министерството на вътрешните работи. Той е върнал откраднатия лаптоп и часовник на ученика.