Сиярто: Миграционната политика на Брюксел води само до трагедии

Миграционната политика на Брюксел води само до трагедии, както ясно показва скорошната катастрофа с кораб в Гърция, но унгарското правителство се противопоставя на това и затова нашата страна ще остане страна без мигранти в бъдеще, написа министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто във Фейсбук.

Министърът реагира на новината, че най-малко петнадесет души са загубили живота си предния ден при инцидент край бреговете на Гърция, по време на който моторна лодка, превозваща мигранти, се сблъска с кораб на бреговата охрана.

„Колко още хора трябва да умрат заради миграционната политика на Брюксел?! С промиграционната си политика Брюксел непрекъснато насърчава хората, живеещи извън Европа, да идват нелегално в Европа от 10 години. Последиците в Западна Европа са впечатляващи. Всеки, който посещава големите градове на Западна Европа в наши дни, е остро изправен пред тях“, заяви той. „Ние, унгарците, сме против Брюксел, построихме ограда, нарушихме задължителната квота за презаселване, така че все още сме страна без мигранти. Но Брюксел не се отказва, те непрекъснато подхранват бизнес модела на мрежите за трафик на хора и насърчават тези, които искат по-добър живот, да плащат на трафикантите на хора, да поемат риска от живота си и да доведат колкото се може повече мигранти в Европа."

Петер Сиярто подчерта, че „колкото повече хора довеждат, толкова по-голям натиск оказват върху нас да ги приемем“.

„Тази миграционна политика на Брюксел води само до трагедии. Терористичната заплаха се увеличава в западната половина на Европа, на много места дори не беше възможно да се празнува нормално Коледа, а сега още мигранти са се удавили в Средиземно море“, предупреди той. „Партия „Тиса“ вече няколко пъти каза „да“ на миграционната политика на Брюксел в Европейския парламент. Лесно е да си представим какво би се случило с Унгария, ако те бяха на власт“, добави той. „Казваме „не“ на Брюксел и унгарците могат да бъдат сигурни: докато сме на власт, Унгария ще остане страна без мигранти.”