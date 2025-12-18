Сиярто: Забраната за руски газ и петрол влиза в конфликт с енергийната сигурност на Европа

Разширяването на атомната електроцентрала в „Пакш” е ускорено, работата напредва по-бързо от планираното, след като са получени всички необходими разрешителни от властите и няма нито европейски, нито американски санкции, съобщи в Будапеща министърът на външните работи и външната търговия на Унгария Петер Сиярто, предава MTI.

Според съобщение на Министерството на външните работи и икономиката, в отговор на въпроси на журналисти министърът обясни, че инвестицията в разширяването на АЕЦ „Пакш” е ускорена, всички необходими разрешителни са получени и няма наложени санкции нито от страна на САЩ, нито от страна на ЕС.

„Вече извършваме работи, които бяхме планирали за следващата година, което гарантира, че първият бетон ще бъде излят в началото на февруари и от този момент нататък съоръжението ще се счита за атомна електроцентрала в процес на строителство съгласно международното право”, каза още Сиярто.

Петър Сиярто каза още, че идеологически обоснованата забрана за руски природен газ и петрол е сериозно в противоречие с интересите за сигурност на Европа, решението в този смисъл представлява сериозен икономически риск и може да доведе до значително увеличение на цените.

„Ние сме против това. Въпросът за енергоснабдяването не може да бъде нито политически, нито идеологически въпрос. Въпросът за енергоснабдяването е чисто физически въпрос“, подчерта той. „Ето защо, разбира се, ще обжалваме това решение в съда заедно със словаците. Веднага щом решението бъде официално обявено, ще подадем жалбата в Европейския съд, тя вече е готова, но докато не излезе официалното решение, не можем да я подадем.”

Той също така изрази мнение, че Вашингтон разбира предизвикателствата пред енергийните доставки в Централноевропейския регион по-добре от Брюксел, където „не се интересуват особено от това“.