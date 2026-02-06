Чуков за ситуацията в Иран: Може и да има сделка, но по “тръмповски”

Висши американски и ирански представители се срещат в Оман за преговори на фона на кризата, която породи опасения от военен сблъсък между двете страни. Международният анализатор Боян Чуков обаче не е оптимист за тези преговори.

“Първо - съставът на делегациите. От иранска страна имаме външния министър Абас Арагчи, срещу него имаме Стив Уиткоф и Джаред Кушнер - единият е банкер, другият е специалист по недвижими имоти. Къде е Рубио? Тръмп не изпраща Рубио, защото позицията му е позиция на дълбоката държава, той е по-хард по отношение на Иран", каза международният анализатор в предаването "България сутрин".

Според Чуков, предвид състава на американската делегация, има и вероятност да се разберат.

"Ще стане както предишната 12-дневна война, в която Тръмп обяви, че е супер победа, а след това и американското разузнаване каза, че нищо не се е случило. От една страна позицията на иранците е категорична, ще говорят само за ядрената програма", на мнение е експертът.

Пред Bulgaria ON AIR Чуков обясни, че форматът на срещата се променя в зависимост от интересите на страните. Добави, че от страна на Иран има твърд състав на делегацията, а американците показват, че са склонни на сделка, но по “тръмповски”.

“Мястото е достатъчно удобно и за иранците, и за американците. Да не забравяме, че преди няколко дни имаше военноморски учения на Русия, Китай и Иран, които започнаха, спряха, но не си отидоха корабите. Всичко е готово, ако се нанесе удар. Въпросът е ще се огъне ли Тръмп, включително и от вътрешната атака с файловете на Епстийн", отбеляза Чуков.

Ще се стигне ли до военни действия?

"Армадата е много мощна. С не толкова шум имаше организиран въздушен мост и китайците, включително донякъде и руснаците, изпратиха прекалено много оръжия. Иранците имаха проблеми с противовъздушната отбрана, покриха ги", коментира Чуков.

Международният анализатор подчерта, че с идването на Тръмп дипломацията е отишла на втори план.

"Включително и в преговорите между САЩ и Руската федерация. Дипломацията играе лошото ченге в играта, докато бизнесмените ще се разберат. Това започва да бъде основна форма на преговори. Единственото, за което в момента биха могли да се съгласят, е обогатеният уран, 60%. Иранците вече разполагат с ракети на 2000 км, с което в обхвата им влизат всички бази в региона", подчерта международният анализатор.

Хаменей не иска да говори с Тръмп

По думите на Чуков, Тръмп е в състояние да се обади на Владимир Путин, на Си Дзинпин, включително да се усмихва на Ким Чен Ун и да се видят, но с рахбара няма никаква възможност да разговаря.

"Хаменей не желае да разговаря с него. На най-високо ниво няма диалог, по който могат да се разберат. В случая Иран не се влияе от американската позиция. Голямата игра се провали. Много разчитаха, че ще успеят да свалят властта в Техеран с вълненията. Иран също се намира в тежка ситуация. На Тръмп му предстоят избори в САЩ. Ако се накисне и в иранското блато, няма да има големи перспективи да запази позиции", обясни Чуков.

Гледайте видеото с целия разговор.