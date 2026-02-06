ЕС ще наложи нови санкции на Русия в навечерието на четвъртата годишнина от войната

Европейската комисия предложи нови санкции срещу Русия на фона на продължаващата ѝ агресия срещу Украйна.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че "докато Украйна продължава да се защитава с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните престъпления, като умишлено атакува домове и гражданска инфраструктура".

"Енергийни съоръжения и отоплителни системи са били обект на нападения, оставяйки цели общности без електричество при минусови температури. Това не е поведение на държава, търсеща мир. Това е поведение на нация, която води война на изтощение срещу цивилно невинно население", заяви тя.

В изявление Фон дер Лайен предупреди, че "Русия ще седне на масата за преговори само с истински намерения, ако бъде притисната да го направи", тъй като "това е единственият език, който Русия разбира".

Предложените санкции ще обхванат енергетиката, финансовите услуги и търговията, заяви ЕС.

Мерките ще включват "пълна забрана за морски услуги за руски суров петрол", за да "намалят допълнително приходите от енергия на Русия и да затруднят намирането на купувачи за нейния петрол".

Още 43 кораба ще бъдат включени в списъка на скритата флотилия, достигайки общо 640.

Допълнителни санкции ще бъдат насочени и към банковата система на Русия, като ще бъдат включени още 20 регионални банки и ще се предприемат мерки срещу криптовалутите и свързаните с тях компании.

ЕС също така ще "затегне ограниченията за износ към Русия с нови забрани за стоки и услуги - от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро", както и нови забрани за внос на метали, химикали и критични минерали.

Блокът също така ще "активира за първи път инструмента за борба със заобикалянето на мерките, като забрани износа на всякакви компютърни машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува висок риск тези продукти да бъдат реекспортирани в Русия".

Новите мерки ще включват и "по-силни правни гаранции за компаниите от ЕС, за да ги защитят от нарушения на техните права върху интелектуална собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия поради злоупотреби със съдебни решения във връзка със санкции".

Фон дер Лайен призова държавите членки на ЕС "бързо да подкрепят тези нови санкции", за да "изпратят силен сигнал преди мрачната четвърта годишнина от тази война" на 24 февруари.