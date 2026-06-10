Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и това са проф. д-р Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Милен Замфиров, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, на 8 юни 2026 г. е изтекъл срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От СУ уточняват, че са постъпили кандидатурите на: проф. дфзн Георги Райновски, Физически факултет, издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет; проф. д-р Елиза Стефанова, Факултет по математика и информатика, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика; проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност; проф. дпн Милен Замфиров, Факултет по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Всички кандидатури бяха разгледани от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол в университета на заседание, проведено на 9 юни.

Комисията констатира, че следните три кандидатури отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет: на проф. дфзн Георги Райновски, на проф. д-р Елиза Стефанова и на проф. дпн Милен Замфиров.

Съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определя с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на университета. Жребият беше изтеглен на 10 юни и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност ще се проведат от 17:30 часа в аулата в Ректората на СУ на следните дати: на 16 юни - проф. дпн Милен Замфиров, на 17 юни - проф. д-р Елиза Стефанова; на 22 юни - проф. дфзн Георги Райновски.

На 7 юли Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата - 2023-2027 г., след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май 2026 г. доц. д-р Първан Първанов беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца, поясняват от СУ.