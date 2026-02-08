IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия се похвали: Превзехме още две населени места в Източна Украйна

Руското ПВО е свалило 27 ракети HIMARS и три "Нептун"

08.02.2026 | 13:45 ч. 57
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че през последното денонощие руските сили са установили контрол над още две населени места в Източна Украйна - селището Сидоровка в Сумска област и Глушковка в Харковска област, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на изявление на министерството.

„Подразделения от Северната група сили на Русия, в резултат на решителни действия, установиха контрол над населеното място Сидоровка в Сумска област. Подразделения от Западната група руски сили установиха контрол над населеното място Глушковка в Харковска област”, се казва в изявлението на военното ведомство.

Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.

Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха през последното денонощие 27 ракети HIMARS и 3 управляеми крилати ракети с голям обсег "Нептун"  на въоръжените сили на Украйна, както и 42 украински дрона, съобщи още руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

