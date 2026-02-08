Оставка в Лондон заради скандала с връзките на Питър Манделсън и Епстийн

Началникът на кабинета на британския премиер Киър Стармър подаде оставка в неделя заради скандала около назначаването на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, въпреки връзките му с Джефри Епстийн, съобщава AP.

Морган Максуини заяви, че е поел отговорността да посъветва Стармър да назначи 72-годишния Манделсън на най-важния дипломатически пост на Великобритания през 2024 г.

„Решението за назначаване на Питър Манделсън беше погрешно. Той навреди на нашата партия, на страната ни и на доверието в самата политика“, каза Максуини. „Когато ме попитаха, посъветвах премиера да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет.“

Стармър е изправен пред политическа буря и въпроси относно преценката си, след като новопубликувани документи, част от огромното съкровище от досиета на Епстийн, оповестени публично в Съединените щати, предполагат, че Манделсън е изпращал чувствителна за пазара информация на осъдения сексуален престъпник, когато е бил министър на бизнеса на британското правителство по време на финансовата криза от 2008 г.

Правителството на Стармър обеща да публикува собствените си имейли и друга документация, свързана с назначаването на Манделсън, която според него ще покаже, че Манделсън е подвел длъжностните лица.

Манделсън, бивш министър от кабинета, не е арестуван или обвинен.

Служители на Столичната полиция претърсиха дома на Манделсън в Лондон и друг имот, свързан с него, в петък. Полицията заяви, че разследването е сложно и ще изисква „значително количество допълнително събиране и анализ на доказателства“.