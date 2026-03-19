Гърция ще се стопи с един милион души до 2050 г.

За период от 10 години ражданията в страната са намалели с 30%

19.03.2026 | 08:53 ч. 24
Снимка: архив, БГНЕС

Гърция вероятно ще се стопи с един милион души, съобщава гръцкото електронно издание "Ню мъни", позовавайки се на данни на германската онлайн платформа, специализирана в събирането и визуализацията на данни "Статиста" (Statista).

Според данните Гърция е сред десетте държави в Европа, в които се наблюдава най-голямо намаление на населението и на трето място в света по бързина на спада. Прогнозите са, че до 2050 г. Гърция ще загуби един милион от общия брой на гражданите си, които в момента са около десет милиона.

За период от десет години (2011-2021) ражданията в страната са намалели с 30 на сто.

Като причина за намаляване на броя на родените в последните години деца се посочват социалните промени, финансовата криза и предприетите от властите икономически мерки, които обезкуражават младите хора да създават семейства или ги принуждават да търсят работа в чужбина. 

Според данни на националната статистическа служба на Гърция ЕЛСТАТ през 2024 г. в страната са родени 68 467 деца. Спрямо година по-рано намалението е от 4,2 на сто, посочва "Ню мъни". 

Паралелно със спада на ражданията се наблюдава и тенденция за увеличаване на възрастта, на която жените стават майки. Намаление има и при броя на сключените бракове. 

Тревожните данни засягат всички области на Гърция, като изключение прави един град на остров Крит - Ретимно. Само там се регистрират повече раждания отколкото смъртни случаи. 

Европа е единственият континент в света, при който се наблюдава цялостно намаляване на населението като в периода 2022 - 2023 г. спадът е от 0,2 на сто, сочат още  данните на "Статиста". 
(БТА)

 

