Балансът на страха: Иранските ракети и уязвимостта на американските бази

В допълнение към хилядите усъвършенствани балистични ракети, Иран е произвел неизвестен брой дронове камикадзе тип „Шахед“ за използване срещу американските сили.

Напрежението между Съединените щати и Иран остава високо заради неотдавнашните репресии на близкоизточната страна срещу протестиращите, които доведоха до хиляди жертви и накараха Съединените щати да изпратят ударна група самолетоносачи USS Abraham Lincoln в региона. Някои наблюдатели спекулират, че американското военно струпване може да е прелюдия към удар в Иран, подобен на удара „Операция Midnight Hammer“ срещу ядрената програма на Иран през юни 2025 г.

Ако настоящото напрежение стигне до военни удари, Иран вероятно ще отвърне на удара, като изстреля хиляди балистични ракети и дронове-камикадзе срещу позициите на САЩ в региона, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Арсеналът от балистични ракети на Иран е многостранен, с няколко различни боеприпаса с различни възможности. Основните ракети, които биха могли да се окажат заплаха за американските сили, са боеприпасите Khorramshahr, Sejjil, Emad, Ghadr-110, Fattah-1, Haj Qasem, Kheibar Shekan и Dezful. Тези боеприпаси имат обхват от 620 до 1240 мили.

Това би поставило 31 американски бази, в които се намират американски войски в Близкия изток, Северна Африка и Европа, в обсега на арсенала на Иран. По-голямата част от тези места са в страни близо до Иран – по-специално лагер Арифджан в Кувейт, базата за военноморска поддръжка Бахрейн в Бахрейн и военновъздушната база Ал-Удейд в Катар, съответните центрове на американската армия, американския флот и американските военновъздушни сили в региона на Персийския залив.

Други близки бази в Ирак, Йордания, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Оман и Турция също биха могли да бъдат застрашени. Същото важи и за някои американски съоръжения извън Близкия изток – като американските бази в Гърция, България и Румъния – които все още са в обсега на иранските балистични ракети.

Иран разполага и с дронове камикадзе

В допълнение към балистичните ракети, Иран поддържа голям и усъвършенстван арсенал от безпилотни летателни системи за еднопосочна атака. Прословутите дронове тип Шахед, от които има няколко различни варианта, имат способността да летят стотици мили и да доставят смъртоносни полезни товари с относителна прецизност.

Американската военновъздушна и военноморска армада вече се сблъска с ирански дронове, когато среден дрон Shahed-129 се отклони твърде близо до бойната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln, което накара изтребител-невидимка F-35C Lightning II на морската пехота да го свали.

При потенциален сблъсък с Иран, американските военни могат да очакват рояци ирански дронове-камикадзе, които да атакуват въздушни бази и военноморски сили в региона. Въпреки че отделните ирански локомотиви не са трудни за справяне, задачата става много по-трудна, когато те се разполагат масово. Това е стратегията зад рояците дронове: Иран може да изстреля десетки евтини, еднократни снаряди с надеждата, че те ще наситят възможностите на противника за противовъздушна отбрана, а някои ще успеят да се промъкнат до целите си, нанасяйки непропорционални щети. Освен това, смесването на по-модерни ракети с дронове затруднява американската противовъздушна отбрана да открива и насочва ракетите, увеличавайки шансовете им за успешен удар.

Американските военни са преместили значителни средства за противовъздушна отбрана в региона, включително разрушители клас Arleigh Burke и MIM-104 Patriot и батареи за отбрана на голяма височина (THAAD), в подготовка за атаки от дронове.

От декември иранският народ излезе на улицата, за да протестира срещу колапса на икономиката на страната. Протестите скоро се превърнаха в публичен вот на недоверие към ръководството на страната и изостаналостта ѝ.

Теократичният режим реагира със сила. Силите за сигурност убиха и раниха хиляди хора в цялата страна. Чистото насилие на режима предизвика широко разпространено възмущение по целия свят, включително в Съединените щати. В дните след това Белият дом изпрати въздушна и военноморска армада в Персийския залив, заплашвайки Техеран с военна сила.

Дори след военното поражение миналото лято в ръцете на Израел, Иран поддържа мощна армия, която би могла да отвърне на удара по американски бази в региона.

В случай на военен сблъсък с Иран, основното предизвикателство пред американските военни ще бъде да неутрализират балистичните ракети на Техеран и еднопосочната атака срещу него.