Как Иран планира да влезе във война със САЩ и да спечели?

Иран разкри визията си за война със Съединените щати, като подробно описа как ще победи най-мощната армия в света и ще наруши сериозно световната икономика.

В подробен боен план, публикуван от Tasnim, информационната агенция, свързана с Ислямската революционна гвардия (IRGC), ръководството на Иран предвижда удари по американски бази, отваряне на нови фронтове от съюзници, кибервойна и парализиране на световната търговия с петрол. Иран настоява, че географията на Близкия изток ще надделее над американската технология.

Преговорите между двете страни изглеждаха на ръба на провала, преди двете страни да се споразумеят да се срещнат в Оман в петък. Но Доналд Тръмп заяви, че върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменеи, все пак трябва да бъде „много притеснен“ в сряда вечерта, което породи опасения от ново ескалиране на конфликта, пише The Telegraph.

Първи етап: САЩ нанасят удари по Иран

Сценарият на Иран започва с въздушни и ракетни удари на САЩ по ядрени обекти, военни съоръжения и бази на IRGC, повечето от които са разположени в гъсто населени райони.

Вероятно е американските сили да предприемат удари от самолетоносачи, включително ударната група USS Abraham Lincoln, която в момента се намира в региона, стратегически бомбардировачи, излитащи от бази в САЩ или Европа, и вероятно системи, разположени на сушата в съюзнически страни.

Пентагонът е провел обширно планиране на такива операции в продължение на десетилетия и е извършил удари по ирански ядрени съоръжения през юни миналата година. Тръмп многократно е заплашвал да нанесе нов удар по страната, след като антиправителствени протестиращи бяха брутално потушени от правителствените сили, като хиляди бяха убити.

Американските удари ще включват стелт самолети, прецизни боеприпаси и координирани салви, предназначени да преодолеят иранската противовъздушна отбрана, като същевременно се сведат до минимум загубите на американски самолети.

Технологичните постижения в областта на хиперзвуковите оръжия и електронната война биха дали на САЩ значителни предимства.

Иран обаче счита, че е подготвен за този сценарий чрез укрепване и разпръскване на критични активи, изграждане на резервни командни структури и разработване на обширни подземни съоръжения, които биха оцелели при първоначалните удари.

Техеран не разчита на предотвратяване на щетите, а на запазване на достатъчен капацитет за контраатаки.

Втори етап: Иран отвръща на удара – с помощ

Отговорът на Иран би разширил незабавно бойното поле отвъд границите му. В рамките на часове Техеран би изстрелял залп от балистични ракети и дронове по американски военни съоръжения в целия регион, предвижда планът.

Основните цели биха включвали въздушната база Ал-Удейд в Катар, която е домакин на предния щаб на Централното командване на САЩ и служи като основен център за въздушни операции. Иран атакува тази база миналата година, след като собствените му ядрени обекти бяха ударени от американски бомбардировачи B-2.

В Кувейт ще бъдат атакувани военновъздушната база Али Ал Салем и лагерът Арифджан, основен логистичен център за американските сухопътни сили, а съоръженията в Обединените арабски емирства и американската база в Сирия, където остават 2000 американски войници, също ще бъдат набелязани.

Амир Акраминия, говорител на иранската армия, твърди, че достъпът до американските бази е „лесен“.

Иран удари въздушната база Айн ал-Асад в Ирак с балистични ракети след убийството на Касем Солеймани през 2020 г., причинявайки травматични мозъчни увреждания на повече от 100 американски войници. Той може да опита да го направи отново, въпреки че американските войски приключиха „пълното си изтегляне“ от базата през януари.

В доклада се казва: „Иран не се възприема като „изолиран остров“ във войната, а по-скоро като център на потенциална мрежа от конфронтации“.

Иранската стратегия предвижда преодоляване на американската отбрана чрез количество, като се изстрелват стотици или хиляди ракети едновременно, за да се претоварят батериите за противоракетна отбрана Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Арсеналът на Иран включва дрони Shahed-136 с полезен товар от 50 кг, балистични ракети Kheibar Shekan с маневрени бойни глави, предназначени да избягват противоракетната отбрана, балистични ракети Emad с полезен товар от 750 кг и крилати ракети Paveh с обсег от 1000 мили.

Макар че много от тях биха били пресечени, Иран вярва, че достатъчно от тях биха проникнали, за да нанесат значителни жертви и щети на критичната инфраструктура. Едновременно с това се предполага, че „оста на съпротивата“ на Иран би се активирала на много фронтове.

„Хизбула” в Ливан заяви, че счита войната срещу Иран за своя собствена война и би могла да изстреля ракети и ракети срещу Израел, принуждавайки съюзника на САЩ да отклони ресурси за отбрана.

Йеменските бунтовници хути биха засилили атаките срещу кораби в Червено море, Израел и американските бази в региона. Иракските милиции, съюзени с Техеран, биха нанесли удари срещу американски персонал и дипломатически обекти.

Тази стратегия с многобройни посредници обаче се сблъсква със значителни предизвикателства. Последните военни операции на Израел сериозно са намалили капацитета на „Хизбула” и „Хамас”.

Предположението, че тези групи биха координирали незабавно ефективни атаки, като едновременно с това се защитават от израелски и американски контрамерки, изглежда оптимистично.

Приемащите страни, включително Ирак и Ливан, биха могли да работят активно, за да предотвратят използването на тяхна територия за атаки, които биха довели до опустошителни ответни мерки.

Но подходът на многофронтовата война има за цел да разпръсне американските сили в региона, като започне множество конфликти на различни места, което ограничава способността на Вашингтон да концентрира сили срещу самия Иран.

Всяка страна, която предоставя въздушно пространство, бази или логистична подкрепа за американските операции, ще бъде обявена за „легитимна цел“, предупреди Техеран.

Етап три: кибервойна

Иран планира да започне кибератаки, насочени към това, което счита за американски уязвимости: транспортни мрежи, енергийна инфраструктура, финансови системи и военни комуникации.

Техеран вярва, че кибероперациите могат да нарушат логистиката на САЩ, да усложнят командването и контрола и да посеят хаос в съюзническите страни, които приемат американски сили.

Чрез атакуване на гражданска инфраструктура, като електропреносни мрежи или водоснабдителни системи, Иран се надява да окаже натиск върху правителствата на приемащите страни да изгонят американските сили.

Ирански хакери вече са демонстрирали способности срещу регионални цели. През 2012 г. вирусът Shamoon наруши работата на 30 000 компютъра в саудитския петролен гигант Aramco.

По-скоро ирански групи проучиха американската инфраструктура, макар и с ограничен успех срещу укрепените военни мрежи.

Въпреки това, Киберкомандването на САЩ от години се подготвя за такива сценарии. Американските киберспособности са много по-големи от тези на Иран, като имат възможност да провеждат контраатаки срещу иранската инфраструктура, която е по-уязвима от американските системи.

Пентагонът може да деактивира иранското електропроизводство, да наруши системите за насочване на ракети и да компрометира комуникационните мрежи.

Четвърти етап: парализиране на глобалните доставки на петрол

Според него най-мощното оръжие на Иран е географското: контролът над пролива Хормуз, през който преминават приблизително 21 милиона барела петрол дневно – около 21% от световния петрол.

Този воден път, широк едва 24 мили в най-тясната си точка, е един от най-критичните енергийни пунктове в света. Иран многократно е заплашвал да затвори пролива в периоди на повишена напрегнатост. Тактиката би включвала миниране на водния път, атакуване на танкери с ракети и дронове и потенциално потапяне на кораби, за да се блокират корабните канали. Военноморските сили на ИРГК са тренирали тактики за нахлуване, използвайки малки лодки, въоръжени с ракети и торпеда, предназначени да превъзмогнат по-големи военни кораби.

Такива действия биха довели до скок в цените на петрола, потенциално до 200 долара (160 лири) или повече за барел, което би нанесло сериозни икономически щети в световен мащаб и би оказало натиск върху САЩ да отстъпят.

Иран смята, че това икономическо оръжие може да разцепи международната коалиция, подкрепяща военните действия на САЩ.

САЩ имат планове за действие в извънредни ситуации, за да поддържат Ормуз отворен, включително операции по разминиране, ескортиране на танкерни конвои от разрушители и удари по ирански крайбрежни съоръжения.

Въпреки това, дори частичното затруднение на корабоплаването през Ормузкия проток би разтърсило световните пазари. Иран вярва, че икономическите загуби в крайна сметка ще принудят Вашингтон да преговаря, вместо да продължава продължителна война.

Тази стратегия обаче носи рискове за самия Иран. Износът на петрол съставлява по-голямата част от държавните приходи и затварянето на Ормуз би опустошило икономиката на Иран дори повече от тази на неговите врагове.

Пета фаза: крайната фаза

Стратегията на Техеран разчита на това, че САЩ и техните съюзници ще стигнат до заключението, че разходите за продължителен конфликт биха надвишили ползите.

Като заплашва глобалните енергийни доставки, налага непрекъснати атаки в множество страни и потенциално нанася значителни жертви на САЩ, Иран се надява да създаде неустойчива ситуация на много фронтове. Иранските стратези смятат, че САЩ имат ограничен апетит за продължителни войни след Афганистан и Ирак.

Едновременната борба срещу укрепени прокси сили в Ливан, Йемен, Ирак и потенциално Сирия, при едновременно защитаване на съюзниците в Персийския залив и поддържане на отворени морски пътища, би натоварила дори военните ресурси на САЩ.

Иран разглежда своята стратегия като асиметрична издръжливост. Той не може да спечели военно, но вярва, че може да направи победата твърде скъпа за Вашингтон.

Този разчет зависи от това дали САЩ ще избере да деескалира конфликта, вместо да приложи пълния си конвенционален потенциал, който би могъл да унищожи иранската инфраструктура и военни сили.

Крайният въпрос е по-скоро политическата воля, отколкото военните способности.

Стратегията също така предполага рационално вземане на решения и от двете страни, но динамиката на ескалацията във войната е известна с непредсказуемостта си. Това, което Иран възнамерява като премерено натиск, може да предизвика преобладаващо отмъщение от страна на САЩ, особено ако американските жертви са много.

Иран знае това. Макар планът да предвижда победа, има тиха надежда, че той никога няма да бъде приведен в действие.