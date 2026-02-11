IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Мъж застреля девет души в канадски град, след което се самоуби

Ранил е над 25 човека, двама от които са с опасност за живота

11.02.2026 | 06:50 ч. 2
pixabay

pixabay

Нападател застреля общо девет души в малък канадски град в западната провинция Британска Колумбия, след което се самоуби, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Така общият брой на мъртвите е 10.

Извършителят на атаката в Тъмблър Ридж застрелял седем души в гимназия. Той също така ранил там над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.

След това нападателят бил открит мъртъв, като вероятно се е самоубил.

Смята се, че преди това той е убил още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала. Тя не е дала засега никакви подробности за стрелеца.

По-рано полицията съобщи за стрелба в училище и призова жителите на селището с население от около 2400 души да не излизат от вкъщи.

Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост, отбелязва АП.

Това е най-смъртоносното по рода си нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет човека, в източната провинция Нова Скотия. (БТА)

