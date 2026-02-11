IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4,8 е регистрирано в Косово

Трусът е усетен също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония

11.02.2026 | 08:53 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано в югоизточната част на Косово, съобщиха косовски медии.

По данни на албанския Институт по геонауки (IGJEO) трусът е станал снощи малко след 22 ч. местно време в района на югоизточния косовски град Щръпца (Щръбце), близо до град Призрен, и е бил на дълбочина 11,7 км.

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония, отбелязва Косовското радио и телевизия.

Според данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) трусът е бил със сила 4,6 и е регистриран на 19 км източно от Призрен. Според Центъра земетресението е било на дълбочина 5 метра.
(БТА)

