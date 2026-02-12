IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отношенията между САЩ и Венецуела са в "повратна точка"

Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт

12.02.2026 | 07:37 ч.
Снимка: Reuters

Американският министър на енергетиката Крис Райт днес заяви, че отношенията с Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро бе задържан от Вашингтон и бе заменен на поста от Делси Родригес, са в „повратна историческа точка“, предаде Франс прес.

По време на посещението си в южноамериканската страна, за да обсъди възможностите в петролния сектор, американският министър прогнозира „абсолютно зрелищна промяна в траекторията на този народ по отношение на отношенията между Венецуела и САЩ и в икономическите условия в (западното) полукълбо за търговия и (търговски) обмен“.

След срещата си с Родригес, която работи с американския президент Доналд Тръмп, Крис Райт заяви пред пресата, че американското ембарго върху венецуелския петрол, наложено през 2019 г., „по същество е приключило“, пише БТА.

САЩ Венецуела
