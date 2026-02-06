Лавров: Руските компании са принудени да напуснат Венецуела

Руски компании са открито принуждавани да напуснат Венецуела след операцията на САЩ в страната. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за RT по случай Деня на дипломата.

„И точно сега, след събитията във Венецуела, нашите компании биват открито принуждавани да напуснат Венецуела“, каза министърът.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви военна операция в Каракас, в резултат на която Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, бившият изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.