Руските войници на фронтовата линия вече трудно комуникират, след като съобщенията в Telegram бяха задушени в цялата страна, а интернет терминалите на Starlink спряха да работят, което парализира войниците и предизвика смъртоносни инциденти с приятелски огън.

"Фронтът е в шок... Starlinks са мъртви, Telegram е блокиран - как ще си говорим? С гълъби?", написа руският пропагандист Иван Утенков във вторник.

Руските потребители съобщиха за широко разпространени прекъсвания на Telegram за втори пореден ден на 10 февруари, като Downdetector е регистрирал над 11 000 оплаквания за 24 часа.

Роскомнадзор, руският държавен надзорен орган за цензура и комуникации, съобщава, че е започнал да забавя приложението в цялата страна.

Основан от родения в Русия технологичен предприемач Павел Дуров, Telegram е популярен в цяла Русия и Източна Европа.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков се опита да омаловажи проблема, заявявайки, че Telegram е малко вероятно да бъде основен инструмент за комуникация на фронтовата линия.

"Не мисля, че е възможно комуникацията на фронтовата линия да се осъществява чрез Telegram или друг месинджър. Трудно е да си го представим и е невъзможно... специалисти трябва да говорят по този въпрос", каза той пред репортери.

В отговор руският доброволец Тринадесети оспори изявлението на Песков, заявявайки, че "блокирането на Telegram е като да си стреляш в крака".

"Уважаеми Дмитрий Сергеевич Песков, като военнослужещ и участник в специалната военна операция, ще ви кажа истината. Често не само комуникацията и бойното командване, но и логистиката, събирането и доставката на хуманитарна помощ се осъществяват чрез Telegram", написа доброволецът.

Атеш казва, че саботажът е извадил от строя системите за наблюдение, радио и електронна война, което допълнително отслабва руската координация близо до украинската граница.

"И това дори не брои различни други задачи; понякога дори корекции на артилерийския огън се извършват чрез Telegram. По същество блокирането на Telegram е като да се простреляш в крака, за да се събудиш", добави той.

Репресиите следват по-широк модел. От август 2025 г. Роскомнадзор частично блокира разговорите в Telegram и WhatsApp, позовавайки се на опасения за сигурността.

Руските законодатели заявиха, че каналите на Telegram не са успели да блокират "всякакви глупости", докато служители предупредиха, че платформата е била използвана за набиране на цивилни за саботаж и терористична дейност.

Спирането на платформата предизвика паника сред руските доброволци, пропагандатори и военни блогъри.

"Роскомнадзор е просто вражески съучастник... Забранете Telegram и тогава предполагам, че ще трябва да използваме пощенски гълъби за военни цели. Хуманитарната помощ ще изчезне, а това са животите на войниците", написа доброволец с прякор Тринадесети. "Роскомнадзор умишлено саботира специалната военна операция и никой в ​​Думата не иска да го види", написа потребител с псевдоним Михаил в коментарите в Telegram канала Two Majors.

Спирането на Starlink влошава нещата

Украинските партизани казват, че руските части в Източна и Южна Украйна не могат да комуникират, което парализира командирите.

Резервните канали се провалят, а руските системи за електронна война дори заглушават собствените си радиостанции. При един инцидент в Запорожие се съобщава, че 12 войници са убити с приятелски огън.

Прекъсванията идват след неотдавнашно решение на SpaceX да деактивира терминалите на Starlink, използвани от руските сили в Украйна, прекъсвайки интернет по приблизително 1000-километров (620 мили) участък от фронтовата линия.

Украинският специалист по електронна война Сергий "Светкавицата" Бескрестнов заяви, че почти всички руски фронтови части, зависими от Starlink, са загубили способността си да предават сигурни данни, което оставя командирите неспособни да координират атаките.

"Без стабилна комуникация на фронтовата линия започва хаос", коментира партизанското движение "Атеш". "Зависимостта на Русия от граждански технологии се обърна срещу нея. След като комуникациите изчезнат, командването се срива и войските започват да се самоунищожават."

Журналистът и ветеран на фронтовата линия Юрий Бутусов обобщи това:

"След Telegram и Starlink Русия ще прекъсне интернет. Така че ще говорят по-малко глупости."